بجٹ اجلاس جموں کشمیر کی ترقی کے لیے انتہائی اہم: منوج سنہا
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران جموں کشمیر کے بجٹ سیشن کو مجموعی ترقی کے لیے کلیدی قرار دیا۔
Published : February 2, 2026 at 11:35 AM IST|
Updated : February 2, 2026 at 11:47 AM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا آغاز پیر کو جموں اسمبلی میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے خطاب سے ہوا۔ ایل جی سنہا نے اپنے خطاب میں اسمبلی خاص کر بجٹ سیشن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا: ’’یہ ہمارے اجتماعی سفر پر غور کرنے، کامیابیوں کا جائزہ لینے، مستقبل کے لیے واضح روڈ میپ تیار کرنے اور جموں و کشمیر کے لوگوں کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔‘‘
لیفٹیننٹ گورنر کے ’’موشن آف تھینکس‘‘ (Motion of Thanks) کے خطاب پر بحث تین سے پانچ فروری (یعنی آئندہ کل) کو مقرر ہے، جس کا اختتام 5 فروری کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے جواب کے ساتھ ہوگا۔
مرکزی زیر انتظام جموں کشمیر کا بجٹ برائے 2026-27 وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ چھ فروری جمعہ کو پیش کریں گے۔ اس کے بعد محکمہ جات پر بات چیت اور گرانٹس کے مطالبات بھی پیش کیے جائیں گے۔
