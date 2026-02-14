ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر اسمبلی ان اہم عوامی مسائل سے دور ہٹ رہی ہے جن کے حل کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا تھا، عام آدمی پارٹی ترجمان مدثر حسن
Published : February 14, 2026 at 3:36 PM IST
پلوامہ: عام آدمی پارٹی ترجمان مدثر حسن نے جموں و کشمیر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عوام نے اپنے نمائندوں کو اس امید کے ساتھ منتخب کیا تھا کہ ان کی شکایات، مطالبات اور روزمرہ مسائل کو اسمبلی میں مؤثر انداز میں اٹھایا جائے گا لیکن بدقسمتی سے ایوان میں اصل عوامی مسائل پر سنجیدہ بحث کرنے کے بجائے غیر ضروری تنازعات اور سیاسی نوک جھونک ہو رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بے روزگاری، مہنگائی، بجلی و پانی کی قلت، سڑکوں کی خستہ حالی اور نوجوانوں کے مستقبل جیسے اہم معاملات کو پسِ پشت ڈال دیا گیا ہے، جو کہ عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے۔ ایس اے ایس سی آئی اسکیم، یعنی ’سرمایہ کاری کے لیے ریاستوں کو خصوصی امداد۔ عالمی معیار کے سیاحتی مراکز کی ترقی‘ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس اسکیم میں مثبت اور منفی دونوں پہلو موجود ہیں۔ ان کے مطابق جو اراکین اسمبلی آج اس اسکیم کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ خود پہلے ہی اس کے تحت اپنی تجاویز جمع کرا چکے ہیں۔
انہوں نے زور دیا کہ سیاسی بیان بازی کے بجائے تعمیری اور حقیقت پسندانہ بحث ہونی چاہیے تاکہ ریاست کو حقیقی فائدہ پہنچ سکے۔ معراج ملک کے کیس کے بارے میں بات کرتے ہوئے مدثر حسن نے کہا کہ پارٹی کو عدلیہ پر مکمل اعتماد ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ 19 تاریخ کو ہونے والی سماعت کا فیصلہ معراج ملک کے حق میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کی فراہمی ہی جمہوریت کی اصل روح ہے۔