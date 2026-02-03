ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر اسمبلی میں 21 سوالات زبانی جوابات کے لیے درج
اسمبلی اجلاس میں منگل یعنی آج کی کارروائی میں مہنگائی، صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ وغیرہ سے متعلق اراکین کے اہم سوالات زیر غور ہیں۔
Published : February 3, 2026 at 11:05 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی سیکریٹریٹ میں منگل 3 فروری 2026 کو جاری ایوان کے پانچویں اجلاس کے دوران ’زبانی جوابات‘ کے لیے 21 سوالات درج کیے گئے ہیں۔
اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری سرکاری فہرست کے مطابق مرکز کے زیر انتظام خطے کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی کے سوالات زیادہ تر گورننس، تعمیر ترقی، فلاح و بہبود اور بنیادی ڈھانچے سے جڑے متعدد امور سے متعلق ہیں۔
اہم نکات میں بارہمولہ، بڈگام اور کپوارہ اضلاع میں گجر اور بکروال طلبہ کے لیے قائم ہاسٹلز کو فعال بنانے میں تاخیر کی وجہ، اور بڑھتی مہنگائی کے پیش نظر جموں و کشمیر میں ’کم از کم اجرت‘ Minimum Wage پر نظرثانی کا معاملہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ، مجاز اور غیر مجاز اینٹ بھٹوں، سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کام، اور اسمارٹ سٹی ای- بس سروس کو بالخصوص جنوبی کشمیر تک توسیع دینے سے متعلق تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں۔
صحت اور تعلیم سے متعلق امور بھی نمایاں طور پر زیر بحث ہیں، جن میں سرینگر میں اضافی میڈیکل بلاکس کی ضرورت، دور دراز علاقوں میں اسکولوں کی اپ گریڈیشن، طبی و نیم طبی عملہ کی کمی، اور سرحد پر گولہ باری سے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی اسپتال کی سہولیات جیسے معاملات بھی شامل ہے۔
دیگر اہم معاملات میں پانی کی فراہمی کی اسکیمیں، بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کے لیے منڈیاں، آبپاشی اور سیلاب کنٹرول منصوبے، سڑکوں کا بنیادی ڈھانچہ، صنعتی ترقی، سیاحت کے فروغ اور مختلف حلقوں میں کھیلوں کی سہولیات کی فراہمی جیسے معاملات بھی شامل ہیں۔
محکمہ صحت و طبی تعلیم، قبائلی امور، ٹرانسپورٹ، جل شکتی، تعمیرات عامہ، زراعت، سیاحت اور سماجی بہبود کے ذمہ دار وزراء ایوان میں ان سوالات کے جوابات دینے والے ہیں۔
