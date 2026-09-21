ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر اسمبلی اجلاس شروع، ریاستی درجے اور مقامی مسائل پر این سی اور بی جے پی کا ہنگامہ

ہنگامہ آرائی کے بیچ ایک اہم پیش رفت میں جل جیون مشن گھپلے سے متعلق جانچ رپورٹ ایوان میں پیش کر دی گئی۔

JK Assembly Autumn Session Begins, BJP Storms the Well as NC Demands Statehood Restoration, Urdu News
جموں و کشمیر اسمبلی کے اسپیکر کی ہاؤس میں بی جے پی کے احتجاج کی رپورٹنگ نہ کرنے کی ہدایت (Photo Credit: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 21, 2026 at 11:04 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: جموں و کشمیر اسمبلی کا خزاں کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اجلاس شروع ہوتے ہی ایوان میں بی جے پی کے ارکان اسمبلی نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ بی جے پی نے عمر عبد اللہ کی دو سال کی حکومت کے دوران مختلف مقامی مسائل حل کرنے میں ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے احتساب اور جواب دہی کا مطالبہ کیا۔

وہیں بی جے پی ارکان کے احتجاج اور مطالبے کے جواب میں این سی ارکان اسمبلی نے بھی جموں و کشمیر کے لیے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے ہنگامہ شروع کر دیا۔

JK Assembly Autumn Session Begins, BJP Storms the Well as NC Demands Statehood Restoration, Urdu News
جموں و کشمیر اسمبلی کے اسپیکر کی ہاؤس میں بی جے پی کے احتجاج کی رپورٹنگ نہ کرنے کی ہدایت (Photo Credit: ETV BHARAT)

ہنگامہ آرائی کے بیچ وقفۂ سوالات کا اختتام

ہنگامہ آرائی کے بیچ اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے میڈیا کو ہدایت دی کہ وہ ایوان میں وقفۂ سوالات کے درمیان اپوزیشن جماعت بی جے پی کی طرف سے کیے گئے ہنگامے کی رپورٹنگ نہ کریں۔ وہیں ہنگامہ آرائی کے بیچ وقفۂ سوالات بھی ختم ہو گیا ہے۔

ایوان کا یہ مختصر سیشن آج شروع ہوا ہے جو 10 دنوں پر محیط ہے اور اس میں سات نشستیں ہوں گی۔ تین سابقہ فوت شدہ قانون سازوں (ارکانِ اسمبلی) کے لیے تعزیتی ریفرنسز پیش کرنے کے بعد، اسپیکر نے وقفۂ سوالات کا اعلان کیا۔

این ایچ ایم ملازمین کی تنخواہوں پر زبردست ہنگامہ آرائی

تاہم، بی جے پی کے قانون سازوں نے وقفۂ سوالات کے دوران پانی کی قلت، روزانہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین (ڈیلی ویجرز) کو مستقل کرنے اور احتجاج کرنے والے این ایچ ایم ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے جیسے عوامی مسائل کے حل کا مطالبہ کرتے ہوئے زبردست ہنگامہ آرائی کی۔

بی جے پی ارکان کے ہنگامے کو ریکارڈ نہ کریں، نہ رپورٹنگ

اسپیکر نے بی جے پی کے قانون سازوں (ارکانِ اسمبلی) سے کہا کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر اور اپنی باری آنے پر مسائل اٹھائیں، تاہم اپوزیشن نے ایک نہ مانی۔ بعد ازاں، اسپیکر نے اسمبلی کے عملے کو ہدایت دی کہ وہ بی جے پی ارکان کی طرف سے پیدا کیے گئے ہنگامے کو نہ تو ریکارڈ کریں اور نہ ہی اس کی رپورٹنگ کریں۔

اسپیکر نے اپوزیشن ارکان سے درخواست کی کہ وہ اپنے وقت پر اور ایک ایک کر کے مسائل اٹھائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور "بھارت ماتا کی جے" کے نعرے لگائے۔ بی جے پی قانون سازوں کے شور شرابے کے باوجود، وزراء نے سوالات کے جوابات دینا جاری رکھا۔ بی جے پی کے ایم ایل ایز ایوان کے وسط (ویل آف دی ہاؤس) میں آ گئے اور اپنا احتجاج جاری رکھا۔

سیشن کے وقت کا سمجھداری سے استعمال کریں

اس احتجاج کے دوران، حکمراں جماعت کے قانون سازوں نے جموں و کشمیر کو دوبارہ مکمل ریاست کا درجہ (اسٹیٹ ہڈ) دینے کا مطالبہ کیا۔ سی پی آئی ایم کے ایم ایل اے ایم وائی تاریگامی نے کہا کہ حکومت کے دو سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک ریاست کا درجہ بحال نہیں کیا گیا۔

حکمراں جماعت کے ایم ایل اے علی محمد ساگر نے بی جے پی کے خلاف نعرے بازی کی اور جموں و کشمیر کے لیے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ اسمبلی کا یہ سیشن آج صبح 10 بجے شروع ہوا، جس کے دوران اسپیکر نے قانون سازوں سے کہا کہ وہ سیشن کے وقت کا سمجھداری سے استعمال کریں اور عوامی مسائل کو اٹھائیں۔

یہ بھی پڑھیں:

جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے قبل حکمت عملی وضع کرنے کے لیے سیاسی پارٹیوں کی جانب سے اجلاسوں کا انعقاد

جموں و کشمیر میں اسمبلی کے اجلاس میں 10 دن کی توسیع کے معاملے پر اپوزیشن جماعتیں بی جے پی اور کانگریس متفق

غلام علی کھٹانہ کا خصوصی انٹرویو: ترقی، مذہبی سیاست اور جموں و کشمیر کے سیاسی حالات پر کھل کر گفتگو

جموں و کشمیر اسمبلی کا اجلاس آج سے شروع، جل جیون مشن گھپلے کی جانچ رپورٹ ایجنڈے میں شامل

رشوت خوری معاملہ: سی بی آئی نے محکمہ زراعت کے افسر سمیت تین لوگوں گرفتار کر لیا

TAGGED:

کشمیر جل جیون مشن گھپلہ
जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र
جموں و کشمیر اسمبلی کا اجلاس
JAL JEEVAN MISSION PROBE
JK ASSEMBLY AUTUMN SESSION

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.