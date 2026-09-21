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جموں کشمیر اسمبلی اجلاس شروع، ریاستی درجے اور مقامی مسائل پر این سی اور بی جے پی کا ہنگامہ
ہنگامہ آرائی کے بیچ ایک اہم پیش رفت میں جل جیون مشن گھپلے سے متعلق جانچ رپورٹ ایوان میں پیش کر دی گئی۔
Published : September 21, 2026 at 11:04 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اسمبلی کا خزاں کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اجلاس شروع ہوتے ہی ایوان میں بی جے پی کے ارکان اسمبلی نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ بی جے پی نے عمر عبد اللہ کی دو سال کی حکومت کے دوران مختلف مقامی مسائل حل کرنے میں ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے احتساب اور جواب دہی کا مطالبہ کیا۔
وہیں بی جے پی ارکان کے احتجاج اور مطالبے کے جواب میں این سی ارکان اسمبلی نے بھی جموں و کشمیر کے لیے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے ہنگامہ شروع کر دیا۔
ہنگامہ آرائی کے بیچ وقفۂ سوالات کا اختتام
ہنگامہ آرائی کے بیچ اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے میڈیا کو ہدایت دی کہ وہ ایوان میں وقفۂ سوالات کے درمیان اپوزیشن جماعت بی جے پی کی طرف سے کیے گئے ہنگامے کی رپورٹنگ نہ کریں۔ وہیں ہنگامہ آرائی کے بیچ وقفۂ سوالات بھی ختم ہو گیا ہے۔
ایوان کا یہ مختصر سیشن آج شروع ہوا ہے جو 10 دنوں پر محیط ہے اور اس میں سات نشستیں ہوں گی۔ تین سابقہ فوت شدہ قانون سازوں (ارکانِ اسمبلی) کے لیے تعزیتی ریفرنسز پیش کرنے کے بعد، اسپیکر نے وقفۂ سوالات کا اعلان کیا۔
این ایچ ایم ملازمین کی تنخواہوں پر زبردست ہنگامہ آرائی
تاہم، بی جے پی کے قانون سازوں نے وقفۂ سوالات کے دوران پانی کی قلت، روزانہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین (ڈیلی ویجرز) کو مستقل کرنے اور احتجاج کرنے والے این ایچ ایم ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے جیسے عوامی مسائل کے حل کا مطالبہ کرتے ہوئے زبردست ہنگامہ آرائی کی۔
بی جے پی ارکان کے ہنگامے کو ریکارڈ نہ کریں، نہ رپورٹنگ
اسپیکر نے بی جے پی کے قانون سازوں (ارکانِ اسمبلی) سے کہا کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر اور اپنی باری آنے پر مسائل اٹھائیں، تاہم اپوزیشن نے ایک نہ مانی۔ بعد ازاں، اسپیکر نے اسمبلی کے عملے کو ہدایت دی کہ وہ بی جے پی ارکان کی طرف سے پیدا کیے گئے ہنگامے کو نہ تو ریکارڈ کریں اور نہ ہی اس کی رپورٹنگ کریں۔
اسپیکر نے اپوزیشن ارکان سے درخواست کی کہ وہ اپنے وقت پر اور ایک ایک کر کے مسائل اٹھائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور "بھارت ماتا کی جے" کے نعرے لگائے۔ بی جے پی قانون سازوں کے شور شرابے کے باوجود، وزراء نے سوالات کے جوابات دینا جاری رکھا۔ بی جے پی کے ایم ایل ایز ایوان کے وسط (ویل آف دی ہاؤس) میں آ گئے اور اپنا احتجاج جاری رکھا۔
سیشن کے وقت کا سمجھداری سے استعمال کریں
اس احتجاج کے دوران، حکمراں جماعت کے قانون سازوں نے جموں و کشمیر کو دوبارہ مکمل ریاست کا درجہ (اسٹیٹ ہڈ) دینے کا مطالبہ کیا۔ سی پی آئی ایم کے ایم ایل اے ایم وائی تاریگامی نے کہا کہ حکومت کے دو سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک ریاست کا درجہ بحال نہیں کیا گیا۔
حکمراں جماعت کے ایم ایل اے علی محمد ساگر نے بی جے پی کے خلاف نعرے بازی کی اور جموں و کشمیر کے لیے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ اسمبلی کا یہ سیشن آج صبح 10 بجے شروع ہوا، جس کے دوران اسپیکر نے قانون سازوں سے کہا کہ وہ سیشن کے وقت کا سمجھداری سے استعمال کریں اور عوامی مسائل کو اٹھائیں۔