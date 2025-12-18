سرینگر جموں و کشمیر کے امیدواروں نے 103 فائر مینوں کی برطرفی کے ایل جی سنہا کے فیصلے کا خیرمقدم کیا، نئی بھرتی کی امید

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں وکشمیر میں 2020 کی بھرتی کے عمل پر اعتراضات اٹھانے والے امیدواروں کے ایک گروپ نے آج اس فیصلے کا خیرمقدم کیا
Published : December 18, 2025 at 5:23 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز (F&ES) محکمہ میں تعینات 103 فائر مینوں کی برطرفی کیے جانے کے چند دن بعد، 2020 کی بھرتی کے عمل پر اعتراضات اٹھانے والے امیدواروں کے ایک گروپ نے جمعرات کو یہاں اس فیصلے کا خیرمقدم کیا۔
حکومتی اقدام ایک تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد سامنے آیا، جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ 2020 میں کرایا گیا بھرتی عمل سنگین بے ضابطگیوں کا شکار تھا، جن میں مبینہ طور پر سوالیہ پرچہ لیک ہونا بھی شامل ہے۔ سرینگر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امیدواروں نے کہا کہ برطرفی کا حکم اُن یقین دہانیوں کی تکمیل ہے جو انہیں پہلے لوک بھون میں منعقدہ ایک ملاقات کے دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے دی تھیں۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران انتخابی عمل میں خامیوں سے متعلق شواہد جمع کروائی تھیں۔ امیدواروں کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ سوالیہ پرچے کا لیک ہونا بھرتی کے عمل میں ایک بڑا مسئلہ تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ تمام شواہد ابھی منظرِ عام پر نہیں لائے گئے، تاہم حکومتی فیصلہ انکوائری کے نتائج کو تسلیم کیے جانے کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے ایڈووکیٹ ابھی نَو شرما کو اس معاملے کو آگے بڑھانے اور عوامی سطح پر لانے کا سہرا دیا۔ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی رہنما رویندر رینا کے کردار کو بھی سراہا اور کہا کہ انہوں نے کارروائی کی حمایت کی اور امیدواروں کو انصاف دلانے کا مطالبہ کیا۔
امیدواروں نے کہا کہ وہ 2020 سے جب انتخابی فہرست جاری ہوئی تھی، اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں اور گزشتہ کئی برسوں کے دوران سرینگر اور جموں میں احتجاج بھی کرتے رہے ہیں۔ان کا دعویٰ تھا کہ وہ میرٹ پر پورا اترنے والے امیدوار ہیں، جنہوں نے ایک سے زیادہ بار جسمانی ٹیسٹ کامیابی سے پاس کیے ہیں اور ان کے ریکارڈ محکمہ کے پاس موجود ہیں۔
انہوں نے الزام لگایا کہ بھرتی مکمل ہونے کے وقت ان کے اعتراضات کو نظر انداز کیا گیا اور اگر بروقت کارروائی کی جاتی تو موجودہ صورتحال سے بچا جا سکتا تھا۔ان کے مطابق مبینہ بے ضابطگیوں سے مجموعی طور پر 692 امیدوار متاثر ہوئے ہیں۔گروپ نے کہا کہ انہیں لیفٹیننٹ گورنر پر مکمل اعتماد ہے اور انہیں امید ہے کہ اہل امیدواروں کو انصاف اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے۔
انہوں نے اس معاملے کی کوریج پر میڈیا کا شکریہ ادا کیا اور اپنے احتجاج کے دوران کوٹھی باغ پولیس کے تعاون کو بھی سراہا۔ آخر میں امیدواروں نے سیاسی رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ شفاف بھرتی کے مطالبے کی حمایت کریں، اور واضح کیا کہ ان کا مقصد صرف ایک منصفانہ اور شفاف طریقۂ کار کے ذریعے روزگار حاصل کرنا ہے۔