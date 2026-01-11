ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سوپور فروٹ منڈی میں لائسنس رینیو نہ کرانے والے ٹریڈرز کے خلاف کارروائی
ایریا مارکیٹنگ آفیسر سوپور مشتاق احمد نے بتایا کہ ٹریڈرز کو سال میں ایک بار اپنی لائسنس رینیو کرانی ہوتی ہے۔
Published : January 11, 2026 at 7:40 AM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر پلانگ اینڈ مارکیٹنگ ایریا مارکیٹنگ آفیسر سوپور مشتاق احمد کی قیادت میں آج فروٹ منڈی میں ان ٹریڈرز کے خلاف کارروائی کی گئی جن کی لائسنس کی میعاد 31 مارچ دو ہزار پجیس کو ختم ہو چکی ہے۔
اس کاروائی میں محکمہ پلانگ اینڈ مارکیٹنگ سے وابستہ افسران بھی شامل تھے۔ انہوں نے ان افراد کے خلاف کارروائی کی جنہوں نے اپنی لائسنس رینیو نہیں کی ہے۔
اس موقعے پر ایریا مارکیٹنگ آفیسر سوپور مشتاق احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر فروٹ منڈی سوپور کی بات کریں تو یہاں پر کافی فروٹ ٹریڈز کام کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو وقت وقت پر آگاہ کریں تاکہ ان کو کسی طرح کی مشکل سے گزرنا نہ پڑے۔
انہوں نے کہا کہ جو بھی فروٹ ٹریڈ جو مختص شدہ (Allotee) یا غیر مختص شدہ (Non Allotee) ہوں، ان سبھی کو اپنی لائسنس کو رینیو کرانا بہت ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے فروٹ منڈی سوپور میں بیداری مہم چلائی کہ جن لوگوں نے اپنی لائسنس کو رینیو نہیں کرایا ہے وہ اس کام کو جلد از جلد مکمل کر لیں۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس فروٹ منڈی میں جو بھی ٹریڈر کام کرتا ہے ہم ان کو سال میں ایک بار اپنی لائسنس رینیو کرانی ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ جو اپنی لائسنس رینیو نہیں کرائے گا، ہم نیلامی پلیٹ فارم سے ان کا بورڈ اتار دیتے ہیں۔
آپ کو بتادیں کہ سوپور فروٹ منڈی ایشیا کی سب سے بڑی فروٹ منڈی ہے اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کرتے ہے اور اپنا روزگار حاصل کرتے ہے۔
مزید پڑھیں:
سوپور فروٹ منڈی کی ترقی کے لیے حکومت پُرعزم: ریاستی وزیر جاوید ڈار
فروٹ منڈی سوپور کے صدر سے خصوصی گفتگو
اننت ناگ: جبلی پورہ فروٹ منڈی وادی کا ابھرتا ہوا اقتصادی مرکز، رواں سال میں 500 کروڑ کا کاروبار متوقع
پلوامہ: پرچھو فروٹ منڈی میں بنیادی سہولیات کا فقدان، موم بتی اور موبائل کی روشنی میں ہو رہا کروڑوں کا کاروبار