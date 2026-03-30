جموں کشمیر اسمبلی کو مچھلی بازار میں تبدیل کیا جا رہا ہے: اپنی پارٹی لیڈر

سابق ڈی ڈی سی ممبر ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے ایم ایل ایز سے عوام کی صحیح ترجمانی کرنے کی اپیل کی۔

اپنی پارٹی لیڈرہربخش سنگھ (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : March 30, 2026 at 2:46 PM IST

پلوامہ (شبیر بٹ): جموں کشمیر اپنی پارٹی کے ترجمان اور سابق ڈی ڈی سی ممبر ،ترال، ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے جاری اسمبلی اجلاس میں ممبران کی جانب سے "اصل مسائل کے بجائے فروعی معاملات کو لیکر نعرے بازی" کرنے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ "بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ممبران اسمبلی کو جس مقصد کے لیے عوام نے چنا ہے، وہ اس بارے میں لب کشائی نہیں کرتے بلکہ شعر و شاعری اور فروعی معاملات کو لیکر باتیں کی جاتی ہے، جبکہ اصل مسائل کو لیکر بات نہیں کی جاتی ہے۔"

ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے مزید کہا کہ "اس وقت جبکہ رسوئی گیس کی قلت ہے اور یومیہ اجرتوں پر کام کرنے والے مزدور مستقلی کے لیے جی توڑ کوششیں کر رہے ہیں، ان حالات میں ہمارے ممبران اسمبلی قانون سازی کے بجائے اسرائیل اور امریکہ کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ عالمی معاملات پر آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے نہ کہ ممبران اسمبلی عوام کے ٹیکس کا پیسہ شعر وشاعری میں ضائع کریں۔

سنگھ نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کے دوران کہا کہ "ہمارے ڈیلی ویجر تو رو رہے ہیں لیکن ممبران اسمبلی اپنی تنخواہیں بڑھانے کی فراق میں ہیں۔" پی ڈی پی سے اے آئی پی اور اب جموں کشمیر اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے "اسمبلی کو مچھلی بازار میں تبدیل کرنے کے بجائے" اراکین کو "عوام کی صحیح نمائندگی" کرنے کا مشورہ دیا۔

