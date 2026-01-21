ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اودھمپور: دو سرکاری اہلکار رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار
اس سلسلے میں پی ایس اے سی بی ادھم پور میں ایک کیس درج کر کے آگے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
Published : January 21, 2026 at 7:08 AM IST
اودھمپور: جموں و کشمیر اینٹی کرپشن بیورو (اے سی بی) نے دو سرکاری اہلکاروں کو رشوت کا مطالبہ کرنے اور قبول کرنے کے جرم میں رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اے سی بی نے یہ کارروائی ایک شکایت ملنے پر پوری چھان بین کے بعد انجام دی۔
در اصل اے سی بی کو شکایت ملی کہ سپرنٹنڈنگ انجینئر، پی ڈبلیو ڈی، آر اینڈ بی اودھم پور کے دفتر میں تعینات جے آر اسسٹنٹ انل جموال، جونیئر اسسٹنٹ اور پی ڈبلیو ڈی، آر اینڈ بی کے ایگزیکٹو انجینئر کے دفتر میں تعینات کمپیوٹر آپریٹر جیت کمار نے ایک شکایت کنندہ سے ٹھیکیدار کارڈ جاری کرنے کے لیے رشوت کا مطالبہ کیا۔ چونکہ شکایت کنندہ رشوت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ملزم سرکاری ملازم کے خلاف قانون کے تحت قانونی کارروائی کرنے کے لیے اے سی بی سے رجوع کیا۔
شکایت ملنے کے بعد ایک محتاط تصدیق کی گئی، جس نے متعلقہ سرکاری ملازم کی طرف سے رشوت کی مانگ کی تصدیق کی اور اسی کے مطابق، ایک ایف آئی آر نمبر 02/2026 U/S 07 برائے انسداد بدعنوانی، ایکٹ، 1988 اور سیکشن 61(2)کے تحت درج کیا گیا۔ تفتیش کے دوران، ایک ٹریپ ٹیم ٹیم نے ایک کامیاب جال بچھایا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈپٹی ایس پی رینک کے ایک افسر کر رہے تھے۔
اس دوران ملزم سرکاری ملازمین کو آزاد گواہوں کی موجودگی میں شکایت کنندہ سے 12000 روپے رشوت طلب کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا لیا گیا۔ ٹریپ ٹیم سے وابستہ آزاد گواہوں کی موجودگی میں ملزمان کے قبضے سے رشوت کی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ اس کے علاوہ مجسٹریٹ کی موجودگی میں بالترتیب رام نگر اور لڈن پاور ہاؤس ادھم پور میں بھی تلاشی لی گئی۔ تینوں کیسز میں مزید تفتیش جاری ہے۔