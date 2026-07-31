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بی جے پی لیڈر چودھری روشن نے ایف آر اے کے تحت قبائلی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا
بائلی برادری کا مؤقف ہےکہ وہ کئی دہائیوں سےان علاقوں میں مقیم ہے یا موسمی نقل مکانی کےدوران اپنےمال مویشی انہی جنگلات میں چراتےآئے ہیں
Published : July 31, 2026 at 3:55 PM IST
اننت ناگ(دین عمران): بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما چودھری روشن نے جموں و کشمیر میں قبائلی برادری کے حقوق کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فاریسٹ رائٹس ایکٹ (Forest Rights Act) پر اس کی حقیقی روح کے مطابق عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، جس کے باعث گوجر، بکروال اور دیگر قبائلی طبقے اپنے قانونی حقوق سے محروم ہو رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی روز سے محکمہ جنگلات کی جانب سے مختلف جنگلاتی علاقوں میں کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ قبائلی برادری کا مؤقف ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے ان علاقوں میں مقیم ہے یا موسمی نقل مکانی کے دوران اپنے مال مویشی انہی جنگلات میں چراتے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں بے دخل کرنے، ان کی زمینیں واپس لینے اور چراگاہوں تک رسائی محدود کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
چودھری روشن نے کہا کہ اگر کسی بھی کارروائی سے قبل فاریسٹ رائٹس ایکٹ کے تحت قبائلی برادری کے حقوق اور دعوؤں کا مکمل جائزہ نہیں لیا جاتا تو ایسی کارروائیاں نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہیں بلکہ قبائلی عوام کے ساتھ کھلی ناانصافی بھی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اور محکمہ جنگلات اس معاملے میں فوری مداخلت کریں اور قبائلی برادری کے آئینی و قانونی حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔
بی جے پی رہنما نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر محکمہ جنگلات نے اپنی کارروائیاں بند نہ کیں اور قبائلی برادری کے تحفظات کو سنجیدگی سے حل نہ کیا تو گوجر اور بکروال برادری اپنے مال مویشیوں سمیت سول سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کرے گی اور وہاں پر احتجاجی اور نعرے بازی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قبائلی عوام کو انصاف فراہم نہیں کیا جاتا۔
چودھری روشن نے مزید کہا کہ گزشتہ روز حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ایک نوٹیفکیشن کے بعد قبائلی برادری کو وقتی طور پر کچھ راحت ملی ہے، جس کے پیش نظر فی الحال مجوزہ احتجاج کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ یہ صرف ایک عارضی فیصلہ ہے، اور اگر آئندہ بھی قبائلی برادری کے ساتھ ناانصافی یا فاریسٹ رائٹس ایکٹ کی خلاف ورزی جاری رہی تو احتجاجی تحریک کو مزید شدت دی جائے گی اور سول سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کیا جائے گا۔
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انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ قبائلی برادری کے دیرینہ مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے، فاریسٹ رائٹس ایکٹ پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور محکمہ جنگلات کی کارروائیوں میں شفافیت لاتے ہوئے قبائلی عوام کے اعتماد کو بحال کیا جائے۔ واضح رہے کہ ٹرائبل کمیونٹی کی جانب سے مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے درج کئے گئے۔