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کشمیر کی روایتی اخروٹ صنعت کے احیا کے لیے سائنسی رہنمائی اور طویل مدتی منصوبہ بندی پر زور
ترقی پسند کسانوں نے کشمیر کے اخروٹ کے روایتی شعبے کی بحالی اور پائیدار ترقی کیلئے سائنسی رہنمائی پر زیادہ توجہ دینے کا مطالبہ کیا۔
Published : September 8, 2026 at 11:45 AM IST
اننت ناگ (دین عمران): کشمیر کے روایتی اخروٹ کے شعبے کو دوبارہ مضبوط بنانے اور اسے پائیدار بنیادوں پر فروغ دینے کے لیے ترقی پسند کسانوں نے حکومتِ جموں و کشمیر سے خصوصی توجہ سائنسی رہنمائی اور طویل مدتی منصوبہ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں اخروٹ کی کاشت صدیوں پرانی روایت کا حصہ ہے، تاہم بدلتے زرعی رجحانات کے باعث اس شعبے کو وہ توجہ نہیں مل رہی جس کا یہ مستحق ہے۔
ترقی پسند کسانوں کے مطابق آج کل کشمیر میں ہائی ڈینسٹی باغات بنانے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، جہاں کسانوں کو باغات کی تیاری، پودوں کی خریداری، کھاد، آبپاشی، دیکھ بھال، بیماریوں سے بچاؤ اور دیگر زرعی ضروریات پر مسلسل سرمایہ کاری کرنی پڑتی ہے۔ ان کے بقول ہائی ڈینسٹی باغبانی اپنی جگہ اہم ہے، تاہم اخروٹ کے روایتی درخت بھی کشمیر کے زرعی اور معاشی منظرنامے کا ایک اہم حصہ ہیں اور انہیں نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے۔
کسانوں کا کہنا ہے کہ اخروٹ کے درخت نسبتاً کم سرمایہ کاری کے ساتھ طویل عرصے تک پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق روایتی اخروٹ کے باغات میں دیگر جدید باغات کی نسبت روزمرہ دیکھ بھال اور پیداواری اخراجات کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کسانوں کے لیے ایک طویل مدتی اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم ماہرینِ زراعت کی مناسب رہنمائی، بہتر اقسام، بیماریوں اور کیڑوں سے تحفظ، سائنسی طریقۂ کاشت اور بروقت مشاورت کے ذریعے اخروٹ کی پیداوار اور معیار میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔
ترقی پسند کسانوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ اخروٹ کی ایک اہم خصوصیت اس کی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ کسانوں کے مطابق اگر مارکیٹ میں اخروٹ کی قیمتیں کم ہوں تو انہیں فوری طور پر فروخت کرنے کے بجائے مناسب طریقے سے محفوظ کرکے رکھا جا سکتا ہے اور جب مارکیٹ میں قیمتیں بہتر ہوں تو پیداوار فروخت کی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کسانوں کو کم قیمت کے دوران اپنی پیداوار فروخت کرنے کی مجبوری سے کچھ حد تک نجات مل سکتی ہے۔
کسانوں کے مطابق اخروٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر صورت میں مہنگے کولڈ اسٹوریج پر انحصار ضروری نہیں، تاہم پیداوار کو نمی، کیڑوں اور دیگر نقصانات سے محفوظ رکھنے کے لیے سائنسی اور مناسب ذخیرہ کاری کے طریقوں کے بارے میں کسانوں کو آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اور متعلقہ زرعی محکمے کسانوں کو اخروٹ کی برداشت، خشک کرنے، گریڈنگ، پیکنگ اور ذخیرہ کاری کے جدید طریقوں سے آگاہ کریں تاکہ پیداوار کا معیار برقرار رہے اور کسان بہتر وقت پر اپنی فصل مارکیٹ میں لا سکیں۔
ترقی پسند کسانوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اخروٹ کے شعبے کے لیے خصوصی آگاہی پروگرام شروع کیے جائیں، دیہی علاقوں میں تربیتی کیمپ منعقد کیے جائیں اور ماہرینِ زراعت کو کسانوں تک پہنچایا جائے۔ ان کے مطابق صرف اخروٹ کے درخت لگانا کافی نہیں بلکہ کسانوں کو جدید سائنسی طریقوں، مارکیٹ کے رجحانات، بہتر اقسام، مناسب کٹائی، بیماریوں سے بچاؤ اور پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں مسلسل رہنمائی فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔
کسانوں کا کہنا ہے کہ کشمیر میں اخروٹ صرف ایک زرعی پیداوار نہیں بلکہ خطے کی روایتی شناخت، دیہی معیشت اور کئی خاندانوں کے لیے آمدنی کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ اگر اس شعبے کی منظم انداز میں سرپرستی کی جائے، کسانوں کو سائنسی رہنمائی دی جائے اور طویل مدتی حکمت عملی مرتب کی جائے تو کشمیر کا روایتی اخروٹ شعبہ نہ صرف دوبارہ مضبوط ہو سکتا ہے بلکہ مقامی معیشت اور کسانوں کی آمدنی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
ترقی پسند کسانوں نے حکومتِ جموں و کشمیر سے مطالبہ کیا ہے کہ ہائی ڈینسٹی باغبانی کے ساتھ ساتھ روایتی اخروٹ کے درختوں اور باغات کے تحفظ و فروغ کو بھی زرعی پالیسی میں مناسب اہمیت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں میں بیداری پیدا کرکے، سائنسی اداروں اور محکمہ زراعت و باغبانی کے ذریعے عملی رہنمائی فراہم کرکے اور اخروٹ کی مارکیٹنگ و ویلیو چین کو بہتر بنا کر اس روایتی شعبے کو نئی زندگی دی جا سکتی ہے۔
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ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت، زرعی ماہرین اور کسان مل کر ایک ایسی طویل مدتی حکمت عملی تشکیل دیں جس کے ذریعے کشمیر کے روایتی اخروٹ کے شعبے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے بحال، مضبوط اور پائیدار بنیادوں پر ترقی دی جا سکے۔