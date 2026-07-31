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مرگن ٹاپ میں فلیش فلڈ سے سڑک کو شدید نقصان، 70 سے 75 پھنسے ہوئے گاڑیوں کو بحفاظت نکالا گیا
پی ایم جی ایس وائی کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئرکے مطابق 30 سے 36 کلومیٹر کے درمیان سڑک کا بڑا حصہ سیلاب سے متاثر ہوا۔
Published : July 31, 2026 at 3:58 PM IST
اننت ناگ(دین عمران): مرگن ٹاپ میں اچانک آنے والے سیلاب نے سڑک کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جس کے باعث علاقے میں ٹریفک کی آمدورفت مکمل طور پر متاثر ہو گئی۔ سیلاب کے دوران متعدد گاڑیاں راستے میں پھنس گئی تھی، تاہم پردھان منتری گرام سڑک یوجنا (PMGSY) اور جموں کشمیر پولیس کی ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 70 سے 75 پھنسے ہوئے گاڑیوں کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچایا۔
پی ایم جی ایس وائی کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ارشد سلام ریشی کے مطابق 30 سے 36 کلومیٹر کے درمیان سڑک کا بڑا حصہ سیلاب کی زد میں آ کر شدید متاثر ہوا ہے، جبکہ 36 کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، جہاں سڑک کے کئی حصے بہہ گئے اور جگہ جگہ گہرے شگاف پڑ گئے، جس کے باعث گاڑیوں کی آمدورفت ناممکن ہو گئی۔
صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پی ایم جی ایس وائی کے افسران اور جموں و کشمیر پولیس نے متاثرہ مقام کا دورہ کیا اور نقصان کا تفصیلی معائنہ کیا۔ حکام نے بتایا کہ سڑک کی بحالی کے لیے مشینری اور عملہ تعینات کر دیئے گئے ہیں اور مرمتی کام ہنگامی بنیاد پر جاری ہیں۔
ارشد سلام کے مطابق سڑک کو دوبارہ قابلِ آمدورفت بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر مرمت کی ضرورت ہے، جس کے پیش نظر مرگن ٹاپ رابطہ سڑک آئندہ دو سے تین روز تک ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رہے گی۔ عوام اور مسافروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس دوران اس شاہراہ پر سفر کرنے سے گریز کریں، انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کریں اور متبادل راستوں کا استعمال کریں۔
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پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ارشد سلام نے امید ظاہر کی ہے کہ اگر موسم سازگار رہا تو مرمتی کام مقررہ مدت کے اندر مکمل کرکے سڑک کو دوبارہ ٹریفک کے لیے بحال کر دیا جائے گا۔ وہی انہوں نے اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی کہ مذکورہ سڑک کے لئے آنے والے وقت میں حکومت کی جانب سے فنڈز واگزار کی جائے گی جس سے شاہراہ میں مزید بہتری لائی جائے گی۔