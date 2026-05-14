کوکرناگ میں 12 کنال سرکاری اراضی بازیاب
وتناڑ کوکرناگ میں انسداد تجاوزات مہم کے دوران 50 لاکھ کے مالیت کی 12 کنال سرکاری جنگلاتی اراضی کو بازیاب کرایا گیا۔
Published : May 14, 2026 at 6:59 AM IST
اننت ناگ: (عمران دین) جموں و کشمیر کی اننت ناگ پولیس نے محکمہ مال اور محکمہ جنگلات کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے جنگلاتی اراضی کو بازیاب کرایا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پولیس نے محکمہ مال اور محکمہ جنگلات کے اشتراک سے وتناڑ کوکرناگ میں انسداد تجاوزات مہم چلائی۔
پولیس کے مطابق اس کارروائی کے دوران اُن افراد کو نشانہ بنایا گیا جو مختلف این ڈی پی ایس مقدمات میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ جنگلاتی زمین پر غیر قانونی قبضہ جما رکھا تھا۔ مہم کے دوران تین قبضہ کنندگان کی نشاندہی کی گئی اور مجموعی طور پر 12 کنال سرکاری اراضی کو بازیاب کرا لیا گیا، جس کی سرکاری مالیت 50 لاکھ روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔
بازیاب کرائی گئی زمین کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے کہا کہ سبزار تانترے ولد عبدالغنی تانترے، ساکن انگت ناڈ وتناڑ کوکرناگ نے چار کنال سرکاری زمین پر غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر رکھا تھا، جب کہ فاروق احمد شیخ ولد عبدالخالق شیخ، ساکن وتناڑ کوکرناگ نے چار کنال اراضی پر قبضہ جما رکھا تھا، اس کے ساتھ ساتھ سجاد احمد شیخ ولد عبدالعزیز شیخ، ساکن وتناڑ کوکرناگ نے بھی چار کنال سرکاری آراضی پر غیر قانونی طور قبضہ کر لیا تھا۔
کارروائی مکمل ہونے کے بعد بازیاب اراضی سے تمام تجاوزات ہٹا کر زمین محکمہ جنگلات کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اننت ناگ پولیس نے واضح کیا ہے کہ سرکاری املاک کو ناجائز قبضوں سے محفوظ بنانے کے لیے ایسی کارروائیاں مستقبل میں بھی جاری رہیں گی۔
