ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لارنو اننت ناگ میں چار مرلے پر پھیلی پوست کی غیر قانونی کاشت تباہ کر دی گئی
اننت ناگ پولیس نے ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی موجودگی میں تقریباً چار مرلہ اراضی پر پھیلی پوست کی فصل کو تباہ کر دیا۔
Published : May 3, 2026 at 11:13 AM IST
اننت ناگ (عمران دین): منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت اننت ناگ پولیس نے لارنو علاقے میں غیر قانونی طور پر کاشت کی گئی پوست کی فصل کو تباہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس اسٹیشن لارنو کو خفیہ ذرائع سے اطلاع موصول ہوئی کہ دیسو کے رہائشی غلام احمد شیخ عرف اما خواجہ ولد محمد رمضان شیخ نے اپنے باغ میں واقع گاؤں لولؤپورہ میں غیر قانونی طور پر پوست کی کاشت کر رکھی ہے۔
اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر نمبر 24/2026 درج کی، جو این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 8/18 کے تحت درج کی گئی، اور معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔
جانچ کے دوران پولیس ٹیم نے ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی موجودگی میں موقعے پر پہنچ کر تقریباً چار مرلہ اراضی پر پھیلی پوست کی فصل کو تباہ کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں منشیات کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں ایل جی انتظامیہ کی جانب سے نشہ مکت ابھیان کے تحت منشیات کے خلاف 100 روزه مهم زور و شور سے جاری ہے اور اس کے تحت چھاپے ماری ضبطی گرفتاری اور منشیات سے متعلق املاک کی مسماری اور فصلوں کی بربادی کی کارروائیاں جاری ہیں۔
مزید پڑھیں:
اننت ناگ کے واگہامہ بجبہاڑہ میں منشیات فروش کا شاپنگ کمپلیکس منہدم کیا گیا
کشمیر، منشیات فروشی کے الزام میں دو مقامات پر انہدامی کارروائی