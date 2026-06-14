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اننت ناگ پولیس کی جانب سے بجبہاڑہ میں موک ڈرل، امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ
اس مشق کا مقصد یاترا کے دوران متعلقہ سکیورٹی فورسز اور اداروں کی تیاری، ہم آہنگی اور فوری ردعمل کی صلاحیت کا جائزہ لینا تھا۔
Published : June 14, 2026 at 4:38 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) امرناتھ یاترا کے پرامن اور محفوظ انعقاد کو یقینی بنانے کے پیش نظر اننت ناگ پولیس نے ایک پیشگی اقدام کے طور پر ضلع کے بجبہاڑہ علاقے میں جموں–سرینگر قومی شاہراہ پر واقع ایئر اسٹرپ کے قریب ایک جامع موک ڈرل (فرضی مشق) کا انعقاد کیا۔
اس مشق کا بنیادی مقصد یاترا کے دوران پیش آنے والی ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے لیے سکیورٹی فورسز اور متعلقہ اداروں کی تیاری، ہم آہنگی اور فوری ردعمل کی صلاحیت کا جائزہ لینا تھا۔ موک ڈرل کے دوران مختلف ممکنہ حالات جیسے سڑک حادثات، طبی ایمرجنسی، اور سیکورٹی خطرات کو عملی طور پر پیش کیا گیا تاکہ متعلقہ ٹیموں کی کارکردگی اور ردعمل کے وقت کا اندازہ لگایا جا سکے۔
اس موقعے پر جموں و کشمیر پولیس، مرکزی مسلح پولیس فورسز (CAPFs)، ٹریفک پولیس، محکمہ صحت، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، اور ڈیزاسٹر ریسپانس ٹیموں کے اہلکاروں نے بھرپور شرکت کی۔ مشق کے دوران ایمبولینسز، ریسکیو آلات، اور دیگر ایمرجنسی سہولیات کو بروئے کار لا کر حقیقی حالات کی عکاسی کی گئی۔
حکام کے مطابق بجبہاڑہ ایئر اسٹرپ کا علاقہ یاترا روٹ کے لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے یہاں اس موک ڈرل کا انعقاد کیا گیا تاکہ کسی بھی ممکنہ خامی کی نشاندہی کر کے سیکورٹی اور ہنگامی ردعمل کے نظام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔
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مشق کے دوران مختلف اداروں کے درمیان باہمی رابطہ، فوری انخلا (ایویکیوشن) کے طریقہ کار، اور بحرانی حالات سے مؤثر نمٹنے پر خصوصی زور دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مواصلاتی نظام اور کنٹرول میکانزم کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا تاکہ یاترا کے دوران کسی قسم کی رکاوٹ کے بغیر تمام کارروائیاں بروقت انجام دی جا سکیں۔
اننت ناگ پولیس نے اس موقعے پر امرناتھ یاترا کے لیے مکمل سکیورٹی فراہم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ حکام کو دیں۔
یہ کامیاب موک ڈرل اس بات کا مظہر ہے کہ سکیورٹی ادارے امرناتھ یاترا کے پیش نظر پوری طرح مستعد اور تیار ہیں، اور یاتریوں کو ایک محفوظ اور پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
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