ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پہلگام میں جوا کھیلنے والے چھ افراد گرفتار، 98 ہزار روپے نقد رقم ضبط
گرفتار افراد کی شناخت اعجاز احمد خان، شبیر احمد وانی، ریاض احمد گنائی، احتشام، نذیر احمد شاہ اور عبدالغنی تیلی کے طور پر ہوئی ہے۔
Published : August 6, 2026 at 6:58 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) جنوبی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں اننت ناگ پولیس نے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری مہم کے تحت ایک بڑی اور کامیاب کارروائی کرتے ہوئے جوئے کی محفل الٹ دی اور چھ افراد کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق کارروائی پولیس اسٹیشن پہلگام کی جانب سے ہوٹل ریجنٹ کے عقب میں واقع ایک لان میں انجام دی گئی، جہاں یہ افراد جوا کھیل رہے تھے۔
گرفتار افراد کی شناخت اعجاز احمد خان، شبیر احمد وانی، ریاض احمد گنائی ، احتشام، نذیر احمد شاہ اور عبدالغنی تیلی کے طور پر ہوئی ہے۔ تمام ملزمان کا تعلق ضلع بڈگام سے ہے۔
پولیس نے چھاپے کے دوران جائے وقوع سے 98 ہزار روپے کی نقد رقم، جو بطور داؤ (اسٹیک منی) استعمال کی جا رہی تھی، برآمد کر کے ضبط کر لی۔ پولیس نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ قانونی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
اس کارروائی کے سلسلے میں اننت ناگ پولیس نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ ضلع میں غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی تاکہ مقامی شہریوں اور سیاحوں کے لیے محفوظ اور پُرامن ماحول کو یقینی بنایا جا سکے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اردگرد ہونے والی کسی بھی غیر قانونی یا مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر قریبی پولیس اسٹیشن کو دیں۔
مزید پڑھیں:
آن لائن سٹہ بازی کا خطرناک کھیل، 18 ماہ میں 24 افراد جان کی بازی ہار گئے