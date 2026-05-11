اننت ناگ: منشیات فروش گرفتار، 1.442 کلو گانجا ضبط
پولیس کے مطابق مذکورہ شخص کے قبضے سے ایک نائیلان بیگ برآمد کیا گیا، جس میں مبینہ طور پر گانجا چھپا کر رکھا گیا تھا۔
Published : May 11, 2026 at 1:22 PM IST
اننت ناگ: (عمران دین) جموں و کشمیر میں منشیات کے خلاف جاری مہم کے دوران اننت ناگ پولیس نے ایک اور کامیابی حاصل کی ہے۔ پولیس نے کوکرناگ کے لارنو علاقے میں ایک مبینہ منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے ایک کلو چار سو بیالیس گرام گانجا برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق پولیس اسٹیشن لارنو کی ایک ٹیم شام کے وقت سِرگن-ہالن کراسنگ علاقے میں گشت پر مامور تھی، جہاں ایک مشتبہ شخص کو روک کر تلاشی لی گئی۔ دورانِ تلاشی مذکورہ شخص کے قبضے سے ایک نائیلان بیگ برآمد ہوا، جس میں مبینہ طور پر گانجا چھپا کر رکھا گیا تھا۔ گرفتار شخص کی شناخت جہانگیر احمد خان ولد محمد مقبول خان، ساکن ہالن نبوگ کے طور پر کی گئی ہے۔
پولیس نے قانونی کارروائی مکمل کرتے ہوئے تقریباً 1.442 کلوگرام خرد شدہ ممنوعہ مادہ ضبط کر لیا۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن لارنو میں ایف آئی آر نمبر 26/2026 کے تحت نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکو ٹراپک سبسٹینس ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
اننت ناگ پولیس نے منشیات کے خاتمے کے اپنے عزم کو دہراتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات فروشی یا کسی بھی مجرمانہ سرگرمی سے متعلق جانکاری قریبی پولیس تھانے تک پہنچائیں تاکہ معاشرے کو منشیات سے پاک بنایا جا سکے۔
