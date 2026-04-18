اننت ناگ میں کک باکسنگ چمپئن شپ کا اختتام، چار سو کھلاڑیوں نے کی شرکت
چمپئن شپ میں ضلع کے آٹھ مختلف اسکولوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 400 طلبہ کھلاڑیوں نے شرکت کی، جن میں 250 لڑکیاں شامل تھیں۔
Published : April 18, 2026 at 7:34 AM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) جموں و کشمیر میں مارشل آرٹس اور دیگر کھیلوں کی سرگرمیوں میں نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں بھی بھرپور حصہ لے رہی ہیں، جو معاشرے میں خواتین کی بڑھتی ہوئی خود اعتمادی اور خود مختاری کی عکاسی کرتا ہے۔ اننت ناگ میں تین روزہ ڈسٹرکٹ کک باکسنگ چمپئن شپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس میں ضلع کے آٹھ مختلف اسکولوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 400 طلبہ کھلاڑیوں نے شرکت کی، جن میں 250 لڑکیاں شامل تھیں۔
اس چمپئن شپ کو ڈسٹرکٹ کک باکسنگ ایسوسی ایشن اور ایف ایس ایل ڈی فائٹرز کلب کے اشتراک سے کامیابی کے ساتھ منعقد کیا گیا۔ چمپئن شپ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں نے منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایسے مقابلے انہیں نہ صرف جسمانی طور پر تندرست رکھتے ہیں بلکہ اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کھیلوں میں مصروفیت کی وجہ سے وہ موبائل فون کے بے جا استعمال اور منشیات جیسی سماجی برائیوں سے دور رہتے ہیں۔
خواتین کھلاڑیوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم کے پیش نظر مارشل آرٹس سیکھنا وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ ان کے مطابق یہ نہ صرف جسمانی طاقت میں اضافہ کرتا ہے بلکہ ذہنی طور پر بھی مضبوط بناتا ہے اور انہیں اپنی حفاظت کرنے کے قابل بناتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے مزید انڈور اسٹیڈیم اور تربیتی اکیڈمیز قائم کی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔
اس موقعے پر ایم ایل اے بجبہاڑہ بشیر احمد ویری نے کہا کہ وادی کشمیر میں طویل عرصے تک نامساعد حالات کے باعث نوجوانوں کے ذہنوں پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھیل کود ان ذہنی دباؤ کو کم کرنے اور نوجوانوں کو مثبت سمت میں گامزن کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کھیل نوجوانوں کو نہ صرف صحت مند بناتا ہے بلکہ انہیں سماجی برائیوں اور منشیات سے بھی دور رکھتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت وادی میں کھیلوں کے فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے، تاہم کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے، خصوصاً انڈور اسٹیڈیمز کی کمی کو پورا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آنے والے وقت میں ان مسائل کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔
واضح رہے کہ کھیل انسانی زندگی کا ایک نہایت اہم اور مفید حصہ ہے جو نہ صرف جسمانی صحت کو بہتر بناتا ہے بلکہ ذہنی سکون اور توازن بھی فراہم کرتا ہے۔ موجودہ دور میں جہاں منشیات کا بڑھتا رجحان اور موبائل فون کا بے جا استعمال نئی نسل کے مستقبل اور صحت کے لیے سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے، وہیں کھیل کود ایک مثبت اور تعمیری متبادل کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ خاص طور پر نوجوان طبقہ اب تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف کھیلوں، بالخصوص مارشل آرٹس، کی جانب راغب ہو رہا ہے، جو ایک خوش آئند تبدیلی کی علامت ہے۔
