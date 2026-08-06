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غیر ملکی سیاحوں کی معلومات درج نہ کرنے پر ہوٹل منیجر پر جرمانہ اور ایک دن قید کی سزا
قصوروار منیجر نے ہوٹل میں قیام کرنے والے تھائی لینڈ کے دو شہریوں کی لازمی فارم سی آن لائن جمع نہیں کی تھی۔
Published : August 6, 2026 at 7:09 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) اننت ناگ پولیس نے غیر ملکی شہریوں سے متعلق لازمی رپورٹنگ کے ضوابط کی خلاف ورزی کے ایک مقدمے میں پہلی مرتبہ سزا دلوانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس سلسلے میں ایڈیشنل موبائل مجسٹریٹ کی عدالت نے پولیس اسٹیشن پہلگام میں درج ایف آئی آر نمبر 18/2026 کے تحت امیگریشن اینڈ فارنرز ایکٹ، 2025 کی دفعات 8 اور 23(b) کے تحت مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ہوٹل منیجر موہن لال ولد درسا رام، ساکن چٹنا، بھدرواہ، منیجر ہوٹل مسٹی ماؤنٹین، ماوورہ پہلگام ، کو قصوروار قرار دیا۔
عدالت میں پیش کئے گئے شواہد کے مطابق ملزم نے یکم اور دو دسمبر کے دوران ہوٹل میں قیام کرنے والے تھائی لینڈ کے دو شہریوں کی لازمی فارم سی آن لائن جمع نہیں کی، جو قانون کے تحت ہر ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس کے لیے غیر ملکی مہمانوں کے قیام کی صورت میں لازمی ہے۔ عدالت نے ملزم کو 50 ہزار روپے جرمانے کے علاوہ ایک روز قید کی سزا بھی سنائی۔
اننت ناگ پولیس نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں غیر ملکی شہریوں کے قیام اور ان سے متعلق لازمی رپورٹنگ کے قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا تاکہ سکیورٹی نظام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے اور قانونی ضابطوں کی مکمل پاسداری برقرار رہے۔
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