اننت ناگ قتل معاملہ: عدالت نے شک کی بنیاد پر تین ملزمان کو بری کر دیا
عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ استغاثہ الزامات کو معقول شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا۔
Published : February 6, 2026 at 7:01 AM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جموں و کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے پرنسپل سیشنز جج طاہر خورشید رینا کی عدالت نے سنہ 2021 میں ایک خاتون کی جل کر موت کے کیس میں تین ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ استغاثہ الزامات کو معقول شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا۔
تفصیلات کے مطابق یہ مقدمہ پولیس اسٹیشن مٹن میں درج ایف آئی آر نمبر 15/2021 کے تحت تعزیرات ہند کی دفعات 302، 342 اور 498-اے کے تحت درج کیے گئے تھے، جس میں مشتاق احمد لون، محمد شعبان لون اور عائشہ بیگم کو نامزد کیا گیا تھا۔
کیس کی تفصیلات کے مطابق مارچ سال 2021 میں ایک خاتون کے شدید طور پر جھلس کر زخمی ہو گئی اور بعد ازاں سرینگر کے ایس ایم ایچ ایس اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئی تھیں۔ ابتدا میں اس واقعے کا مقدمہ اقدامِ خودکشی کے طور پر درج کیا گیا تھا، تاہم خاتون کے انتقال اور مبینہ ڈائنگ ڈیکلریشن ریکارڈ ہونے کے بعد اسے قتل کے مقدمے میں تبدیل کر دیا گیا۔
سماعت کے دوران استغاثہ نے 14 گواہان پیش کیے جن میں طبی ماہرین اور متاثرہ خاندان کے افراد شامل تھے۔ تاہم عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ استغاثہ کے شواہد خصوصاً ڈائنگ ڈیکلریشن اور مبینہ ہراسانی کے الزامات کے حوالے سے نمایاں تضادات، عدم مطابقت اور مناسب تائید کا فقدان پایا گیا۔
عدالت نے کہا کہ استغاثہ ملزمان کو مبینہ جرم سے جوڑنے کے لیے حالات و واقعات کی واضح کڑی قائم کرنے میں ناکام رہا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ محض شبہ، خواہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ثبوت کا متبادل نہیں بن سکتا، اور جب معقول شک موجود ہو تو ملزمان بریت کے حق دار ہوتے ہیں۔
چنانچہ عدالت نے تمام ملزمان کو الزامات سے بری کرتے ہوئے رہائی کا حکم دیا۔ فیصلے کے وقت دو ملزمان ضمانت پر تھے جب کہ ایک ملزم جیل میں تھا، جسے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد فوری طور پر رہا کرنے کی ہدایت دی گئی۔
