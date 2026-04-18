ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کالعدم جماعت اسلامی سے منسلک اٹھاون اسکول جموں وکشمیر انتظامیہ نے لیے اپنی نگرانی میں
Published : April 18, 2026 at 1:58 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر انتظامیہ نے ہفتہ کو کالعدم جماعت اسلامی (جے آئی) اور اس کے فلاح عام ٹرسٹ سے منسلک 58 اسکولوں کی انتظامی کمیٹیوں کو اپنے نگرانی میں لینے کا حکم دیا ہے۔ حکام نے یہ کارروائی منفی انٹیلی جنس رپورٹس اور اسکولوں کے انتظامی جواز کی میعاد ختم ہونے کے بعد کی گئی ہے۔محکمہ اسکول ایجوکیشن نے وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کو طلب کیا جس میں کالعدم جماعت اسلامی کو غیر قانونی سرگرمی روک تھام ایکٹ ( یو اے پی اے ) کے تحت غیر قانونی تنظیم قرار دیا گیا تھا۔
مذکورہ 58 فعال اسکولوں کا تعلق براہ راست کالعدم تنظیم سے ہے یا یہ ٹرسٹی کے طور اسکولوں سے بالواسطہ یا بلاواسطہ وابستہ تھے۔ ایک عہدیدار نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اسکولوں کا کنٹرول سنبھالیں اور نئی تصدیق شدہ کمیٹیاں تجویز کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ طلباء کا تعلیمی مستقبل متاثر نہ ہو۔
اس سلسلہ میں حکام نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد قومی تعلیمی پالیسی (این ای پی) کے اصولوں کے مطابق بغیر کسی رکاوٹ کے معیاری تعلیم کو برقرار رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام 58 اسکولوں میں سرکاری ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔