راجوری میں ہیڈ کانسٹیبل ضبط شدہ گاڑی چھوڑنے کے عوض رشوت لیتے ہوئے گرفتار: اے سی بی
عرضی گزار کا الزام ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل نے عدم ادائیگی کی صورت میں گاڑی نہ چھوڑنے کی دھمکی دی۔
Published : April 5, 2026 at 2:50 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) اینٹی کرپشن بیورو جموں و کشمیر نے ضلع راجوری میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے تھنہ منڈی پولیس تھانے میں تعینات ہیڈ کانسٹیبل محمد الیاس کو دس ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اس سلسلے میں اینٹی کرپشن بیورو پولیس اسٹیشن راجوری میں ایف آئی آر درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
تفصیلات کے مطابق ایک شخص نے تحریری شکایت کر کے اے سی بی کو بتایا کہ 13 مارچ 2026 کو وہ اپنے اہلِ خانہ کے ہمراہ ایک گاڑی میں شاہدرہ شریف تھنہ منڈی جا رہا تھا کہ راستے میں تھنہ منڈی کے قریب ایک حادثہ پیش آیا جس میں اس کے اہلِ خانہ زخمی ہو گئے اور گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ اس واقعے کے بعد تھانہ تھنہ منڈی میں ایف آئی آر نمبر 26/2026 درج کی گئی شکایت کے مطابق کیس کی تفتیش کے دوران تحقیقاتی افسر محمد الیاس نے گاڑی کو ضبط کر لیا اور اسے چھوڑنے کرنے کے بدلے بیس ہزار روپے رشوت طلب کی۔
الزام ہے کہ عدم ادائیگی کی صورت میں گاڑی نہ چھوڑنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ دباؤ اور خوف کے باعث شکایت گزار نے پہلے پانچ ہزار روپے ادا کیے، تاہم ملزم افسر مزید پندرہ ہزار روپے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسے ہراساں کرتا رہا، جس کے بعد معاملہ دس ہزار روپے میں طے پایا۔
شکایت گزار نے بعد ازاں اینٹی کرپشن بیورو راجوری سے رجوع کرتے ہوئے ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کی درخواست دی جس پر کارروائی کرتے ہوئے ایسی بی کی ٹیم نے جال بچھایا اور ملزم محمد الیاس کو دس ہزار روپے رشوت طلب کرتے اور وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔
سرکاری بیان کے مطابق 04 اپریل 2026 کو اینٹی کرپشن بیورو جموں و کشمیر نے پولیس اسٹیشن ایسی بی راجوری میں ایف آئی آر نمبر 05/2026 زیر دفعہ سات انسدادِ بدعنوانی ایکٹ 1988 (ترمیم شدہ 2018) درج کی بیان میں کہا گیا کہ شکایت گزار کو مبینہ طور پر غیر قانونی رقم ادا کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، جس کے بعد اس نے تحریری شکایت درج کروائی۔
بیان کے مطابق کیس درج ہونے کے بعد ایسی بی راجوری کی ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی جس نے منصوبہ بندی کے تحت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں ملزم کے راجوری میں واقع رہائشی مکان پر بھی تلاشی لی گئی حکام کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور آئندہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
