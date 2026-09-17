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جموں و کشمیر اے سی بی نے اثاثوں اور سرکاری غذائی اجناس میں بے ضابطگیوں پر افسران کے خلاف 3 ایف آئی آر درج کرلیں
اے سی بی کے بیان کے مطابق ایک مقدمہ جموں کے موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کے ملازم اشونی کمار کے خلاف درج کیا گیا-
Published : September 17, 2026 at 8:22 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر اینٹی کرپشن بیورو (اے سی بی) نے موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ، محکمہ دیہی ترقی اور محکمہ امور صارفین و عوامی تقسیم (سی اے اینڈ پی ڈی) سے وابستہ سرکاری اہلکاروں کے خلاف مبینہ بدعنوانی، آمدنی سے زائد اثاثے رکھنے، اختیارات کے ناجائز استعمال اور سرکاری غذائی اجناس کی تقسیم میں بے ضابطگیوں کے الزامات میں تین الگ الگ ایف آئی آر درج کی ہیں۔
اے سی بی کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ایک مقدمہ جموں کے موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کے ملازم اشونی کمار کے خلاف درج کیا گیا ہے، جبکہ دیگر دو ایف آئی آرز شیبا عنایت، جے کے اے ایس افسر کے خلاف درج کی گئی ہیں، جو ماضی میں سنگھ پورہ/پٹن میں بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر (بی ڈی او) اور بارہمولہ میں محکمہ امور صارفین و عوامی تقسیم کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر خدمات انجام دے چکی ہیں۔
اے سی بی کے مطابق تینوں معاملات میں تحقیقات کے دوران مختلف مقامات پر تلاشی بھی لی گئی ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ واضح رہے کہ ایف آئی آر میں عائد الزامات ابھی تحقیقات کے مرحلے میں ہیں اور ان پر عدالت کی جانب سے کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے۔ اے سی بی نے ایف آئی آر نمبر 06/2026 پولیس اسٹیشن اے سی بی جموں میں اشونی کمار ولد چنی لال، ساکن ونےاک نگر، مٹھی، جموں کے خلاف درج کی ہے۔ مقدمہ انسداد بدعنوانی ایکٹ 1988 کی دفعہ 13(1)(b) کے ساتھ دفعہ 13(2) کے تحت درج کیا گیا ہے۔
یہ کارروائی ان الزامات کی تصدیق کے بعد کی گئی کہ اشونی کمار نے اپنی معلوم آمدنی کے ذرائع سے کہیں زیادہ منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے جمع کیے۔ اے سی بی ترجمان کے مطابق تصدیق کے دوران یہ الزام سامنے آیا کہ اشونی کمار نے مبینہ طور پر بدعنوان ذرائع اور غیر قانونی طریقوں سے اپنے نام کے علاوہ اپنے اہل خانہ کے نام پر بھی مختلف اثاثے حاصل کیے۔ اے سی بی کے مطابق ان اثاثوں میں دکانیں، پلاٹ، فلیٹس اور مختلف قیمتی گاڑیاں شامل ہیں۔
تحقیقات کے دوران اے سی بی نے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کیا، جس کے بعد ونےاک نگر، مٹھی، جموں میں واقع ملزم کی رہائش گاہ کی تلاشی لی گئی۔ ترجمان کے مطابق تلاشی آزاد گواہوں اور مجسٹریٹس کی موجودگی میں کی گئی۔ اے سی بی نے بتایا کہ اس معاملے میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔ دوسرے معاملے میں اے سی بی نے ایف آئی آر نمبر 03/2026 پولیس اسٹیشن اے سی بی بارہمولہ میں شیبا عنایت، جے کے اے ایس کے خلاف درج کی ہے۔ اس وقت وہ سنگھ پورہ، پٹن میں بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر کے طور پر تعینات تھیں۔
یہ مقدمہ جموں و کشمیر انسداد بدعنوانی ایکٹ، سموت 2006 کی دفعہ 5(1)(e) کے ساتھ دفعہ 5(2) کے تحت درج کیا گیا ہے۔ اے سی بی کے مطابق شیبا عنایت پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر بدعنوان اور غیر قانونی طریقوں سے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنی معلوم آمدنی سے زائد اثاثے جمع کیے۔ اے سی بی کے بیان میں جن اثاثوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں بینک بیلنس، فکسڈ ڈپازٹ رسیدیں (ایف ڈی آر)، ایل آئی سی پالیسیاں اور زیورات شامل ہیں۔
غیر منقولہ جائیدادوں میں بارہمولہ میں پانچ منزلہ کمرشل شاپنگ کمپلیکس اور بارہمولہ، گلمرگ، کریری اور جموں کے چواڑی میں واقع اراضی کے پلاٹ شامل ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اے سی بی کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے دوران افسر کی تمام معلوم آمدنی کے ذرائع کے مقابلے میں اس کے اخراجات اور حاصل کیے گئے اثاثوں کی مالیت غیر متناسب پائی گئی۔ تحقیقات کے دوران بارہمولہ کی انسداد بدعنوانی عدالت سے حاصل کیے گئے سرچ وارنٹس کی بنیاد پر شیبا عنایت کی رہائش گاہ اور دفتر کی تلاشی لی گئی۔
اے سی بی کے مطابق کارروائی کے دوران مبینہ طور پر قابلِ اعتراض اور اہم دستاویزی و دیگر شواہد ضبط کیے گئے۔ اس معاملے میں بھی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ شیبا عنایت کے خلاف تیسری ایف آئی آر ان کے بارہمولہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر، محکمہ امور صارفین و عوامی تقسیم کے عہدے پر تعیناتی کے دوران کی مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق ہے۔ اے سی بی نے ایف آئی آر نمبر 04/2026 پولیس اسٹیشن اے سی بی بارہمولہ میں درج کی ہے۔
مقدمہ جموں و کشمیر انسداد بدعنوانی ایکٹ، سموت 2006 کی دفعات 5(1)(c) اور 5(1)(d) کے ساتھ دفعہ 5(2)، جبکہ رنبیر پینل کوڈ کی دفعات 409 اور 120-B کے تحت درج کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ جون 2013 سے جون 2015 کے درمیان عوامی تقسیم کے نظام (پی ڈی ایس) کے تحت سرکاری غذائی اجناس کی تقسیم میں مبینہ بدعنوانیوں سے متعلق ہے۔ اے سی بی نے شیبا عنایت کے علاوہ محمد شفیع راتھر عرف کندامان کو بھی ملزم نامزد کیا ہے، جو اس وقت محکمہ امور صارفین و عوامی تقسیم میں سیلز مین کے طور پر کام کر رہے تھے۔
ایف آئی آر میں دیگر سرکاری ملازمین اور نجی افراد کو بھی نامزد کیا گیا ہے، تاہم اے سی بی کے بیان میں ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے۔ اے سی بی کے مطابق معاملے میں اختیارات کے مبینہ ناجائز استعمال اور مجرمانہ سازش کے الزامات کی تحقیقات کی گئی ہیں۔ اے سی بی کے مطابق ابتدائی تصدیق کے دوران سرکاری غذائی اجناس کی غیر مجاز منتقلی اور خرد برد، سرکاری تقسیم اور مستحقین کے ریکارڈ میں مبینہ ہیر پھیر، مناسب حساب کتاب نہ رکھنے اور سرکاری آمدنی کی بروقت ادائیگی نہ کرنے سمیت کئی بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔
اے سی بی نے مبینہ بے ضابطگیوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ:
پہلی بے ضابطگی: حکومت کی جانب سے اے پی ایل (غربت کی لکیر سے اوپر) زمرے کے لیے مختص غذائی اجناس کو مبینہ طور پر غیر مجاز طریقے سے بی پی ایل (غربت کی لکیر سے نیچے) اور انتودیا انا یوجنا (اے اے وائی) زمروں میں منتقل یا دوبارہ مختص کیا گیا۔ اے سی بی کے مطابق اس بے ضابطگی کا مالی اثر 26 لاکھ 32 ہزار 468 روپے تھا۔
دوسری بے ضابطگی: سرکاری غذائی اجناس کی 16,763.77 کوئنٹل کی کمی سامنے آنے کا دعویٰ کیا گیا، جس کی مالیت اے پی ایل کے مقررہ اجرا نرخ کے مطابق 1 کروڑ 67 لاکھ 63 ہزار 770 روپے بتائی گئی ہے۔
تیسری بے ضابطگی: ضلعی سطح پر تیار کیے گئے مجموعی بیانات اور مختلف سرکلز کے لحاظ سے تقسیم کے بیانات میں تضاد پایا گیا۔ اے سی بی کے مطابق 6,120.13 کوئنٹل غذائی اجناس کا فرق سامنے آیا، جس کا مالی اثر 61 لاکھ 20 ہزار 130 روپے بتایا گیا ہے۔
چوتھی بے ضابطگی: سرکاری آمدنی کی مبینہ کم وصولی یا حکومت کے خزانے کو ممکنہ نقصان کا معاملہ بھی سامنے آیا، جس کی رقم 6 لاکھ 74 ہزار 194 روپے بتائی گئی ہے۔
پانچویں بے ضابطگی: اے سی بی کے مطابق 2014 کے سیلاب کے دوران راشن کارڈز یا مستحق خاندانوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور اس کے بعد اچانک کمی دیکھی گئی۔ بیورو کا کہنا ہے کہ بادی النظر میں یہ مستحقین کے ریکارڈ میں مبینہ ہیر پھیر اور سرکاری غذائی اجناس کی غیر مجاز تقسیم کی جانب اشارہ کرتا ہے۔
اے سی بی کے مطابق مذکورہ تمام مبینہ بے ضابطگیوں کے نتیجے میں حکومت کو مجموعی طور پر 2 کروڑ 61 لاکھ 90 ہزار 562 روپے کا مبینہ ناجائز نقصان پہنچا، جبکہ شیبا عنایت، محمد شفیع راتھر اور دیگر سرکاری ملازمین کو مبینہ طور پر اتنی ہی رقم کا ناجائز فائدہ پہنچا۔ اے سی بی نے شیبا عنایت، محمد شفیع راتھر اور دیگر سرکاری ملازمین کے خلاف ایف آئی آر درج کرکے باقاعدہ تحقیقات شروع کردی ہیں۔
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تحقیقات کے دوران بارہمولہ کی انسداد بدعنوانی عدالت سے حاصل کردہ سرچ وارنٹس کی بنیاد پر شیبا عنایت اور محمد شفیع راتھر کے رہائشی اور دفتری مقامات پر تلاشی لی گئی۔ اے سی بی کے مطابق تلاشی کے دوران مبینہ طور پر قابلِ اعتراض مواد اور اہم شواہد ضبط کیے گئے ہیں۔ اینٹی کرپشن بیورو نے کہا ہے کہ تینوں معاملات میں تحقیقات جاری ہیں۔