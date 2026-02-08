ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال: جموں کشمیر آیا ایسوسی ایشن کی جانب سے کنونشن کا اہتمام
صدر ایسوسی ایشن محمودہ اختر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آیا بہنوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔
Published : February 8, 2026 at 11:44 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) آیا ایسوسی ایشن جموں و کشمیر کی جانب سے آج ٹاون ہال ترال میں ایک میگا اجلاس منعقد ہوا جس میں ضلع پلوامہ کے مختلف زونز سے تعلق رکھنے والی آیا بہنوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے شرکاء نے آیا بہنوں کے جملہ مسائل پر سیر حاصل بحث کی اور حکومت سے ان کے مسائل حل کرنے کی اپیل کی۔
اجلاس کی صدارت آیا ایسوسی ایشن کی صدر محمودہ اختر نے کی جب کہ اس موقعے پر اسٹیٹ سیکرٹری بسیرہ، ،ضلع صدر اننت ناگ کوثر جان، زونل صدر بیجبہاڑہ شگفتہ گلزار اور دیگر عہدیداران نے بھی شرکت کی۔
اپنے خطاب میں صدر ایسوسی ایشن محمودہ اختر نے بتایا کہ جموں و کشمیر میں آیا بہنوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا یونین کی ذمہ داری ہے تاہم اس کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا اور جتنے بھی مسائل ہوں گے، اس حوالے سے پوری طاقت سے لڑائی لڑی جائے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ آیا بہنوں نے سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم بڑھانے میں اہم رول ادا کیا ہے تاہم انہیں وقت پر تنخواہیں نہ ملنا، سات دن کی بریک اور دیگر کئی معاملات سے ان کے معمولات شدت سے متاثر ہو رہے ہیں۔
اس موقعے پر کوثر نے بتایا کہ صدر ایسوسی ایشن ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی محنت کر رہی ہے اور ہمیں انہیں تعاون فراہم کرنا ہوگا۔ اس موقعے پر ترال، اونتی پورہ، لرگام اور پامپور تعلیمی زونوں کے لیے صدور کا انتخاب عمل میں لایا گیا اور ان سے حلف لیا گیا۔
