رامبن کے میتراہ میں فوج کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام
اس موقعے پر ایک افسر نے کہاکہ اسکا مقصد ہم آہنگی کو فروغ دینا اور فورسز و شہریوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔
Published : March 14, 2026 at 2:33 PM IST
رامبن (نواز رونیال ): مرکز کے زیر انتظام خطے جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں رمضان المبارک کے مقدس موقعے پر بھارتی فوج کی 23 راشٹریہ رائفلز نے ضلع کے میتراہ علاقے میں ایک افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ یہ پروگرام رامبن کی ضلع انتظامیہ کے تعاون سے منعقد کیا گیا۔
اس موقعے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے 23 آر آر کے کمانڈنگ آفیسر نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد ہم آہنگی کو فروغ دینا، سکیورٹی فورسز اور شہریوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانا اور ماہِ مقدس کے دوران باہمی اتحاد اور یکجہتی کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔
وہیں ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے اس اقدام کی سراہنا کی اور افطار کا اہتمام کرنے پر فوج کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات فوج کے تئیں اعتماد میں اضافہ کرتی ہیں، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہیں اور کمیونٹی میں اتحاد کے احساس کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔
اس تقریب میں سول انتظامیہ کے افسران، ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان ایس ایس پی رامبن ارون گپتا کمانڈینگ افسیر ٹرانڑنٹ کمپ میتراہ دیگر فسروں کے علاہ مذہبی رہنماؤں، کمیونٹی لیڈران اور مقامی رہائشیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔
