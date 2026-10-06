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کولگام میں بدل رہا ہے زرعی منظرنامہ، رائس باول سے ہاٹیکلچر ہب
مقامی کسانوں کے مطابق دھان کی کاشت میں محنت، پانی، کھاد اور دیگر اخراجات کے مقابلے میں آمدنی محدود رہتی ہے۔
Published : October 6, 2026 at 2:09 PM IST
اننت ناگ( دین عمران): جنوبی کشمیر کا ضلع کولگام جو کبھی اپنے وسیع و عریض دھان کے کھیتوں کی وجہ سے "رائس باول" کے نام سے مشہور تھا، آج ایک بڑی زرعی تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے۔ کبھی دور دور تک پھیلے سبز دھان کے کھیت کولگام کی شناخت ہوا کرتے تھے، لیکن اب بیشتر علاقوں میں یہی زرعی زمینیں تیزی سے سیب اور دیگر میوہ دار باغات میں تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔
کاشتکاروں کا بدلتا رجحان اس تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ بن کر سامنے آیا ہے۔ کسانوں کی ایک بڑی تعداد روایتی دھان کی کاشت کے مقابلے میں ہاٹیکلچر، خصوصاً سیب کے باغات کو زیادہ منافع بخش متبادل سمجھ رہی ہے۔
مقامی کسانوں کے مطابق دھان کی کاشت میں محنت، پانی، کھاد اور دیگر اخراجات کے مقابلے میں آمدنی محدود رہتی ہے، جبکہ جدید باغبانی، بہتر اقسام کے پودوں اور مارکیٹنگ کے مواقع نے میوہ کاری کو ایک پرکشش ذریعۂ آمدن بنا دیا ہے۔ یہ تبدیلی صرف فصل کی تبدیلی نہیں، بلکہ کولگام کی دیہی معیشت اور زرعی ترجیحات میں بھی ایک بڑی تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے۔ جدید ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن اور سائنسی بنیادوں پر باغبانی کے رجحان نے اس تبدیلی کو مزید رفتار دی ہے۔ باغبانی سے وابستہ کسانوں کا کہنا ہے کہ بدلتے موسمی حالات، بڑھتی پیداواری لاگت اور زرعی منڈی کے رجحانات نے انہیں اپنی فصلوں کے انتخاب پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کیا ہے۔
پروفیسر نثار ندیم کے مطابق اس زرعی تبدیلی کے جہاں معاشی فوائد ہیں، وہیں اس کے کچھ اہم پہلوؤں پر سنجیدگی سے غور کرنا بھی ضروری ہے۔ کولگام تاریخی طور پر دھان کی پیداوار کے لیے اہم رہا ہے، اور دھان کی کاشت میں کمی مستقبل میں مقامی غذائی تحفظ، آبپاشی کے نظام، زمین کے استعمال اور روایتی زرعی ورثے پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس تبدیلی کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ باغات میں کیڑے مار ادویات اور کیمیکل کے بڑھتے استعمال سے ماحول اور ماحولیاتی نظام پر منفی اثرات کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس جانب توجہ دینا ضروری ہے، تاکہ زرعی ترقی کے ساتھ انسانی صحت اور ماحول کا تحفظ بھی یقینی بنایا جا سکے۔
وہی گورنمنٹ ڈگری کالج کولگام میں بطور لکچرر ڈاکٹر جوادالحق کے مطابق کشمیر کی زرعی معیشت اب ہارٹیکلچر کی جانب بڑھ رہی ہے، جس سے روزگار کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو بھی فروغ مل رہا ہے۔ تاہم دھان کی پیداوار میں بیرونی ریاستوں، خصوصاً پنجاب، پر انحصار کے باوجود ضلع کولگام میں آج بھی تقریباً 13,000 ہیکٹر اراضی سے زائد دھان کے زیرِ کاشت ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جدید طریقوں، بہتر انتظام اور پیداواری صلاحیت میں اضافے کے ذریعے کولگام مستقبل میں بھی دھان کی پیداوار میں دوبارہ خودکفیل بن سکتا ہے۔ تاہم حکومت کو ان چیزوں پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔
یوں کولگام میں ایک طرف روایتی دھان کے کھیت سکڑ رہے ہیں، تو دوسری طرف باغات کا رقبہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ زرعی منظرنامہ اس سوال کو بھی جنم دیتا ہے کہ کیا کولگام آنے والے برسوں میں اپنی "رائس باول" کی شناخت برقرار رکھ پائے گا، یا پھر مکمل طور پر جنوبی کشمیر کے ایک بڑے ہاٹیکلچر ہب کے طور پر ابھرے گا؟
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زرعی شعبے میں تبدیلی وقت کی ضرورت ہوسکتی ہے، لیکن اس تبدیلی کو منصوبہ بندی، سائنسی رہنمائی، پانی کے مؤثر استعمال اور غذائی تحفظ کے تقاضوں کے ساتھ متوازن رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔
کولگام کے کھیت آج ایک خاموش تبدیلی کی کہانی بیان کر رہے ہیں، ایک ایسی تبدیلی، جہاں دھان کی بالیوں کی جگہ سیب کے باغات لے رہے ہیں، اور رائس باول سے ہاٹیکلچر ہب تک ضلع ایک نئے زرعی دور میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ صرف فصلوں کی تبدیلی نہیں، بلکہ کولگام کی معیشت، کسانوں کی ترجیحات اور آنے والی نسلوں کے زرعی مستقبل میں ایک بڑے بدلاؤ کی دستک ہے۔