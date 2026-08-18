ETV Bharat / jammu-and-kashmir
زنسکار؛ ماؤنٹ ڈیلٹا کی چوٹی سے پیرا گلائیڈنگ، ایڈونچر اسپورٹس میں تاریخی کامیابی
مشکل موسمی حالات میں13 رکنی ٹیم نے ماؤنٹ ڈیلٹا-41سر کرکے چوٹی سے پیراگلائیڈنگ کے ذریعے بیس کیمپ تک اتر کر تاریخ رقم کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 18, 2026 at 2:03 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : جنوبی کشمیر کے پہلگام میں قائم جواہر انسٹی ٹیوٹ آف ماؤنٹینیئرنگ اینڈ ونٹر اسپورٹس (JIM & WS) نے لداخ کے زنسکار خطے میں کوہ پیمائی اور پیراگلائیڈنگ کے میدان میں ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے۔ ادارے کی 13 رکنی ٹیم نے کرگل کے تانگول علاقے میں واقع 5,921 میٹر بلند ماؤنٹ ڈیلٹا-41، جسے ماؤنٹ برمل بھی کہا جاتا ہے، کو کامیابی سے سر کیا اور اس کی چوٹی سے پہلی مرتبہ پیراگلائیڈنگ کے ذریعے براہِ راست روڈ ہیڈ کیمپ تک اترنے میں کامیابی حاصل کی۔
کرنل ہیمنت چندر سنگھ کی قیادت میں یہ مہم 11 اگست 2026 کو JIM & WS کے سونہ مرگ سب ٹریننگ سینٹر سے روانہ ہوئی۔ ٹیم میں کیپٹن انوپم سنگھ، میڈیکل افسر، محفوظ الٰہی ، ٹیم مینیجر، کیپٹن سب میجر رفیق احمد ملک (ریٹائرڈ)، منیش مکھولیا سمیت ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے دیگر ارکان شامل تھے۔
تانگول گاؤں میں دو روزہ ایکلیمٹائزیشن کے بعد ٹیم نے 13 اگست کو ماؤنٹ نون بیس کیمپ میں اپنا بیس کیمپ قائم کیا، جو ماؤنٹ ڈیلٹا-41 کے لیے بھی بیس کیمپ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ خراب موسم اور محدود موسمی حالات کے باوجود ٹیم نے اپنی حکمت عملی کے تحت دو گروپوں میں پیش قدمی کی۔
ٹیم کے پہلے گروپ نے 14 اگست کو کیمپ-I پہنچ کر 15 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر 2 بجکر 41 منٹ پر چوٹی سر کی، جبکہ دوسرے گروپ نے 16 اگست کو صبح 3 بجے سمٹ کیمپ سے روانہ ہو کر 6 بجکر 10 منٹ پر ماؤنٹ ڈیلٹا-41 کی چوٹی تک رسائی حاصل کی۔
جواہر انسٹی ٹیوٹ آف ماؤنٹینیئرنگ اینڈ ونٹر اسپورٹس کے ترجمان کے مطابق اس مہم کا سب سے اہم پہلو کرنل ہیمنت چندر سنگھ اور منیش مکھولیا کی جانب سے چوٹی سے پیراگلائیڈنگ کے ذریعے تاریخی ڈیسنٹ تھا۔ دونوں نے تقریباً 5,921 میٹر کی بلندی سے پیراگلائیڈنگ شروع کی اور بحفاظت تانگول گاؤں میں تقریباً 3,600 میٹر کی بلندی پر واقع روڈ ہیڈ کیمپ پہنچے۔ ادارے کے مطابق یہ ہندوستان میں اپنی نوعیت کی پہلی مہم ہے جس میں ایک چوٹی سر کرنے کے بعد اس کے سمٹ سے براہ راست پیراگلائیڈنگ کے ذریعے بیس تک اترنے کا تجربہ کیا گیا۔
دیگر کوہ پیماؤں نے بھی شدید سردی، منفی درجہ حرارت اور تیز ہواؤں سمیت دشوار گزار موسمی حالات کا سامنا کرتے ہوئے چوٹی سے روڈ ہیڈ کیمپ تک کامیابی سے واپسی کی۔جواہر انسٹی ٹیوٹ آف ماؤنٹینیئرنگ اینڈ ونٹر اسپورٹس کے مطابق یہ کامیابی ہندوستان میں بلند پہاڑی کوہ پیمائی اور ایڈونچر اسپورٹس کے لیے ایک اہم سنگِ میل ہے اور اس مہم نے کوہ پیمائی اور پیراگلائیڈنگ کے امتزاج کے امکانات کو بھی اجاگر کیا ہے۔
ادارے کا کہنا ہے کہ اس طرح کی مہمات زنسکار کے مشکل اور کم دریافت شدہ پہاڑی علاقوں میں ایڈونچر اسپورٹس کے نئے مواقع پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں کوہ پیمائی اور پیراگلائیڈنگ کو مزید فروغ دینے میں معاون ثابت ہوں گی۔
یہ بھی پڑھیں: