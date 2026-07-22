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پہلگام کوہ پیمائی انسٹیٹیوٹ نے لداخ میں تاریخ رقم کی
جواہر انسٹی ٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ کے کوہ پیماؤں نے کورزک میں چھ ہزار چھ سو فٹ بلند پہاڑی سر کی۔
Published : July 22, 2026 at 12:17 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 12:43 PM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر): جواہر انسٹی ٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ اینڈ ونٹر اسپورٹس، پہلگام نے بھارتی مہم جوئی اور کوہ پیمائی کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کرتے ہوئے لداخ کے تسو موریری کرزوک علاقہ میں واقع ماؤنٹ چامسر کانگری (6,622 میٹر) پر کامیاب کوہ پیمائی کے ساتھ ساتھ چوٹی سے پہلی مرتبہ پیراگلائیڈنگ کے ذریعے فضائی اترائی (پیرا گلائیڈنگ ڈیسنٹ) انجام دی۔
یہ 23 رکنی مہم جے آئی ایم اینڈ ڈبلیو ایس کے پرنسپل کرنل ہیم چندر سنگھ کی قیادت میں 15 جولائی 2026 کو سونمرگ میں واقع سب ٹریننگ سینٹر سے روانہ ہوئی۔ ٹیم میں لیفٹیننٹ کرنل (ریٹائرڈ) وکاس دھوریا، کیپٹن انوپم سنگھ ،میڈیکل آفیسر، محفوظ الٰہی حاجم ٹیم منیجر، صوبیدار ارجن تھاپا سمیت ملک کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے دیگر ارکان شامل تھے۔
ٹیم نے لداخ پہنچنے کے بعد دو روزہ ایکلیمٹائزیشن (بلند مقام کے ماحول سے ہم آہنگ ہونے) کا مرحلہ مکمل کیا اور 17 جولائی کو تسو موریری (کرزوک) میں روڈ ہیڈ کیمپ قائم کیا۔ خراب موسمی پیش گوئی کے باعث پہلے سے طے شدہ 21 جولائی کے بجائے سمٹ کی کوشش کا فیصلہ پہلے کیا گیا۔ ٹیم 19 جولائی کی صبح روڈ ہیڈ کیمپ سے روانہ ہوئی، بیس کیمپ قائم کیا اور 20 جولائی کی رات 12 بج کر ایک منٹ پر آخری چڑھائی شروع کی۔
انتہائی دشوار گزار، برف سے ڈھکی اور تقریباً 60 ڈگری تک ڈھلوان رکھنے والے راستے پر شاندار مہارت اور عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم نے 20 جولائی 2026 کی صبح 6 بج کر 50 منٹ پر ماؤنٹ چامسر کانگری کی چوٹی سر کر لی۔ اس طرح پوری مہم صرف 23 گھنٹے 50 منٹ میں مکمل کی گئی۔
اس مہم کا سب سے تاریخی لمحہ اس وقت سامنے آیا جب کرنل ہیم چندر سنگھ اور لیفٹیننٹ کرنل (ریٹائرڈ) وکاس دھوریا نے شدید موسمی حالات کے باوجود ماؤنٹ چامسر کانگری کی چوٹی سے بھارت کی تاریخ کی پہلی کامیاب پیراگلائیڈنگ ڈیسنٹ انجام دی اور براہِ راست روڈ ہیڈ کیمپ میں بحفاظت لینڈ کیا۔ اس کے علاوہ تمل ناڈو کے کوہ پیما نکھل ریڈی نے بھی تقریباً 6,000 میٹر کی بلندی پر واقع سمٹ کیمپ سے کامیاب پیراگلائیڈنگ کرتے ہوئے روڈ ہیڈ کیمپ تک پرواز مکمل کی۔
دوسرے کوہ پیماؤں نے بھی شدید برفباری، منفی درجہ حرارت اور سخت موسمی حالات کے باوجود کامیابی سے چوٹی سے نیچے اتر کر روڈ ہیڈ کیمپ پہنچنے میں کامیابی حاصل کی۔
جے آئی ایم اینڈ ڈبلیو ایس کے مطابق یہ مہم بھارت میں کوہ پیمائی اور پیراگلائیڈنگ کو یکجا کرنے والی اپنی نوعیت کی پہلی مہم ہے، جس نے ملک کی بلند پہاڑی مہمات اور فضائی مہم جوئی کی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر نئی شناخت دی ہے۔ یہ کامیابی نہ صرف ادارے کی پیشہ ورانہ مہارت، تربیت اور حوصلے کا ثبوت ہے بلکہ مشرقی لداخ کے دشوار گزار علاقوں میں بھارت کی مہم جوئی، کھیلوں کو بھی مزید مضبوط بناتی ہے۔
ادارے نے اس تاریخی کامیابی پر پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارنامہ آنے والی نسلوں کے کوہ پیماؤں اور پیراگلائیڈنگ پائلٹس کے لیے ایک نئی تحریک اور سنگ میل ثابت ہوگا۔