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ای چالان نظام پر جموں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اعتراض، شفافیت اور قانونی عمل یقینی بنانے کا مطالبہ
ای چالان کی تکنیکی خرابیوں اور آن لائن نظام سے ناواقف شہریوں کو درپیش مشکلات پر جموں بار ایسوسی ایشن نے تشویش کا اظہار کیا۔
Published : October 6, 2026 at 7:15 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، جموں (رجسٹرڈ) نے موٹر وہیکلز قوانین کے تحت الیکٹرانک ٹریفک چالان نظام میں حالیہ ترامیم اور پالیسی تبدیلیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت اور متعلقہ حکام سے اس نظام کے نفاذ کے طریقہ کار کا جامع جائزہ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے پیر کو جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک قوانین کے مؤثر نفاذ، سڑکوں پر حفاظت اور ذمہ دارانہ ٹریفک نظم و ضبط کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تاہم نئے ای چالان نظام کے نفاذ کے طریقہ کار اور اس کے عام شہریوں، گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیوروں پر ممکنہ اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پریس کانفرنس سے جموں و کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، جموں کے صدر کے این نرمل کوتوال نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک قوانین کے نفاذ میں ٹیکنالوجی کا استعمال شفافیت، جوابدہی، منصفانہ طریقہ کار اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب ضمانتوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔
ایسوسی ایشن نے خودکار طریقے سے ای چالان جاری کرنے اور ان کی وصولی کے عمل سے پیدا ہونے والی عملی مشکلات کی جانب بھی توجہ مبذول کرائی۔ ایسوسی ایشن کے مطابق ایسے معاملات سامنے آ سکتے ہیں جہاں شہری مبینہ خلاف ورزی، گاڑی چلانے والے شخص کی شناخت، الیکٹرانک ریکارڈ کی درستگی یا چالان جاری کیے جانے کے حالات پر اعتراض کریں۔ بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ جدید ترین ٹیکنالوجی پر مبنی کوئی بھی نظام انصاف کے بنیادی اصولوں اور قانونی طریقہ کار سے الگ ہو کر کام نہیں کر سکتا۔ شہریوں کو یہ جاننے کا مؤثر اور آسان موقع ملنا چاہیے کہ ان کے خلاف چالان کس بنیاد پر جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی غلط چالان کو چیلنج کرنے، تصحیح یا نظرثانی کی درخواست دینے اور کسی غلطی کی صورت میں مؤثر قانونی چارہ جوئی کا حق بھی دستیاب ہونا چاہیے۔
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ایسوسی ایشن نے ان شہریوں کو درپیش مشکلات پر بھی تشویش ظاہر کی جو ٹیکنالوجی کے استعمال سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، یا جنہیں آن لائن ای چالان تک رسائی، اسے سمجھنے یا اس کے خلاف اعتراض درج کرنے میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بار ایسوسی ایشن نے زور دیا کہ ڈیجیٹل نظام کا مقصد شہریوں کے لیے سرکاری خدمات اور انصاف تک رسائی آسان بنانا ہونا چاہیے، نہ کہ ان کے لیے مزید رکاوٹیں پیدا کرنا۔
ایسوسی ایشن نے حکومت اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ ای چالان نظام کے نفاذ کے موجودہ فریم ورک کا جامع جائزہ لیا جائے اور غلط یا متنازعہ چالانوں کے خلاف مناسب حفاظتی انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ اس کے علاوہ چالان جاری کرنے، تصدیق، سماعت اور وصولی کے تمام مراحل کو واضح، شفاف، قابل رسائی اور قدرتی انصاف کے اصولوں کے مطابق بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ بار ایسوسی ایشن نے واضح کیا کہ اس کے تحفظات ٹریفک قوانین کے نفاذ یا سڑکوں کی حفاظت کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ قانون کا نفاذ قانونی، متناسب، شفاف اور شہری دوست طریقے سے ہو اور ٹیکنالوجی کو آئینی و قانونی حقوق کے عین مطابق استعمال کیا جائے۔ ایسوسی ایشن نے مزید کہا کہ قانونی برادری کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ عوامی حقوق سے متعلق معاملات کو متعلقہ حکام اور عام لوگوں کے سامنے اجاگر کرے۔
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