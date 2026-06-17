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سیب کی صنعت کو نقصان سے بچانے کیلئے مزید مال بردار ٹرینیں چلانے کی اپیل
جے ڈی ایف نے خراب موسم، شاہراہ کی بندش اور ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر سیب کیلئے اضافی کارگو ٹرینز کی مانگ کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 17, 2026 at 6:25 PM IST
سرینگر: سیب کی فصل کی کٹائی کے موسم سے قبل جموں و کشمیر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ (جے ڈی ایف) نے ریلوے کی مرکزی وزارت سے اضافی کارگو ٹرین سروس چلانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ خراب موسم کے باعث سرینگر-جموں قومی شاہراہ (NH - 44) بند ہونے کی صورت میں باغبانوں اور میوہ تاجرین کو نقل و حمل کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
جے ڈی ایف کے ترجمان اعلیٰ طلعت مجید نے کہا کہ "سیب کی فصل کے دوران خراب موسمی حالات کی وجہ سے سرینگر-جموں قومی شاہراہ اکثر بند ہو جاتی ہے، جس سے سیب کی صنعت کو شدید مشکلات اور مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔"
انہوں نے گزشتہ سال کے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے شاہراہ 20 دن سے زیادہ عرصے تک بند رہنے کا بھی حوالہ دیا جس کی وجہ سے سیب کی ترسیل متاثر ہوئی اور سیب سے لدے سینکڑوں ٹرک کئی دنوں تک شاہراہ پر پھنسے رہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے طلعت مجید نے کہا کہ "موسمیاتی تبدیلی کے سبب موسم غیر معمولی رویہ اختیار کر رہا ہے اور شاہراہ میں کسی بھی رکاوٹ سے سیب کی صنعت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے حکومتِ ہند، خصوصاً وزارتِ ریلوے، کو فصل کے موسم میں مزید کارگو ٹرینیں چلانی چاہئیں تاکہ کسانوں کو خسارے سے بچایا جا سکے۔"
طلعت مجید گزشتہ سال ستمبر میں قومی شاہراہ کی بندش کا حوالہ دے رہے تھے، جب ادھم پور میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث تقریباً 200 میٹر سڑک بہہ گئی تھی، جس سے ایک ماہ تک ٹریفک اور مال برداری گاڑیاں متاثر رہیں۔ سرکاری اندازوں کے مطابق اس تعطل کے باعث سیب کی صنعت کو 100 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا تھا۔
انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے باعث ایندھن کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے کشمیر سے ملک کے دیگر حصوں تک پھل پہنچانے کی لاگت مزید بڑھ سکتی ہے۔ ان کے مطابق "شاہراہ کی بندش اور بڑھتے ہوئے ایندھن اخراجات کے پیش نظر کارگو ٹرینیں کسانوں کو بغیر اضافی نقصان کے کشمیر سے بیرونی منڈیوں تک سیب پہنچانے میں مدد دیں گی۔"
ریلوے نے گزشتہ سال مئی میں پہلی بار کارگو ٹرینوں کے ذریعے پھلوں کی ترسیل شروع کی تھی۔ پہلی مرتبہ 24 ٹن چیری پر مشتمل ایک پارسل وین کشمیر سے ممبئی کے باندرہ ٹرمینل روانہ کی گئی تھی۔ یہ ٹرین شری ماتا ویشنو دیوی ریلوے اسٹیشن کٹرہ سے نئی ریلوے لائن کے ذریعے ممبئی کے لیے روانہ ہوئی تھی، جو وادی کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑتی ہے۔
اس سال بھی ریلوے نے کٹرہ سے ممبئی تک چیری کی ترسیل کے لیے پارسل ٹرینیں چلائیں۔ اس وقت بعض پارسل ٹرینیں بیرونی ریاستوں سے سامان جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ریلوے اسٹیشن تک بھی لا رہی ہیں۔
جے ڈی ایف ایک مین اسٹریم سیاسی جماعت ہے، جس میں کالعدم جماعت اسلامی (جے آئی) کے سابق ارکان شامل ہیں۔ اس کے اراکین نے 2024 کے اسمبلی انتخابات آزاد امیدواروں کے طور پر لڑے تھے۔ انتخابات کے بعد انہوں نے جے ڈی ایف قائم کی، جسے رواں سال جنوری میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔
جے ڈی ایف کے جنرل سیکریٹری سیار احمد ریشی نے امرناتھ یاترا کے شردھالوؤں کا بھی خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر ہمیشہ مہمان نوازی، بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی روایات کے لیے جانا جاتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سال کامیاب یاترا کے خواہاں ہیں اور شردھالوؤں کی خدمت اور استقبال پوری ریاست کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ان کے مطابق اس سے پورے بھارت کو کشمیر میں بھائی چارے اور ہم آہنگی کا مثبت پیغام جائے گا۔
کولگام اسمبلی حلقے سے سی پی آئی (ایم) کے رہنما ایم وائی تاریگامی کے خلاف انتخاب لڑنے والے ریشی نے انتظامیہ اور تمام متعلقہ اداروں سے اپیل کی کہ یاترا کے پُرامن، محفوظ اور ہموار انعقاد کے لیے مکمل انتظامات کیے جائیں۔
جے ڈی ایف کے صدر کلیم اللہ لون نے جموں و کشمیر حکومت سے ریزرویشن پالیسی پر نظرثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ نظام اوپن میرٹ طبقے کے امیدواروں کو ملازمتوں اور تعلیمی داخلوں میں مساوی مواقع سے محروم کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ریزرویشن نوجوانوں کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بہت سے نوجوان بے روزگاری کا شکار ہیں۔ ان کے مطابق جموں و کشمیر میں اوپن میرٹ طبقے کی آبادی زیادہ ہے، لیکن ملازمتوں میں اس کا حصہ کم ہے کیونکہ ریزرویشن کے باعث کم آبادی والے مخصوص طبقات کو زیادہ فائدہ ملتا ہے۔
کلیم اللہ لون نے کہا کہ جے ڈی ایف ریزرویشن میں توازن پیدا کرنے کے لیے ایک مہم شروع کرے گی اور اس مطالبے کے حق میں احتجاج کرنے والے نوجوانوں کی حمایت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اوپن میرٹ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے یہ مہم ترجیحی بنیادوں پر چلائی جائے گی اور تعلیمی اداروں تک بھی پہنچائی جائے گی تاکہ طلبہ کو ریزرویشن سے متعلق معاملات سے آگاہ کیا جا سکے۔
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