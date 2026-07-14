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رامبن ضلع کے چندر کوٹ میں سڑک حادثے میں جے سی بی ڈرائیور کی موت ہو گئی

رامبن پولیس نے سول کوئیک رسپانس ٹیم (QRT) کے رضاکاروں کے تعاون سے ریسکیو آپریشن شروع کیا۔

JCB Driver killed in Road accident at Chanderkote in Ramban district Urdu News
رامبن ضلع کے چندر کوٹ میں سڑک حادثے میں جے سی بی ڈرائیور کی موت ہو گئی (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 14, 2026 at 5:24 PM IST

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رامبن، جموں و کشمیر (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں پیر کی شام سڑک تعمیراتی منصوبے پر کام کے دوران ایک ایل اینڈ ٹی (L&T) ایکسکیویٹر مشین گہری کھائی میں گرنے سے اس کا آپریٹر جاں بحق ہوگیا۔

پولیس اطلاع کے مطابق یہ حادثہ چندرکوٹ پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں آنے والے گج پتھ قلعہ علاقے میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق شام تقریباً 8:30 بجے حادثے کی اطلاع موصول ہوئی، جس کے فوراً بعد رامبن پولیس کی جانب سے سول کوئیک رسپانس ٹیم (QRT) کے رضاکاروں کے تعاون سے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔

کئی گھنٹوں پر محیط ریسکیو آپریشن
پولیس حکام کے مطابق ایکسکیویٹر مشین بے قابو ہو کر سڑک سے پھسلتے ہوئے گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں مشین آپریٹر ملبے تلے دب گیا۔ کئی گھنٹوں پر محیط ریسکیو آپریشن اور مسلسل کوششوں کے بعد ریسکیو ٹیم نے جے سی بی مشین کی مدد سے تباہ شدہ ایکسکیویٹر کو باہر نکالا اور آپریٹر کی لاش برآمد کرکے ضلع اسپتال رامبن منتقل کیا گیا۔

پولیس نے کیس درج کر کے تفتیش شروع کر دی

متوفی کی شناخت اختر حسین ولد حسین کھانڈے، ساکن کہارا، ضلع ڈوڈہ کے طور پر ہوئی ہے۔ لاش کو قانونی لوازمات مکمل کرنے کے بعد وارثین کے حوالے کیا گیا۔ لاش صبح آخری رسومات کے لیے دی گئی۔ اس سلسلے میں تھانہ پولیس چندرکورٹ نے کیس درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔

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سڑک حادثے میں جے سی بی ڈرائیور ہلاک
JCB DRIVER KILLED IN ROAD ACCIDENT

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