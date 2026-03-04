ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سی آر پی ایف 183 بٹالین کی جانب سے پلوامہ میں ہولی کا جشن
گھروں اور اہلِ خانہ سے دور رہنے کے باوجود اہلکاروں نے کیمپ کے احاطے میں باہمی اتحاد اور خوشی کے ساتھ اس تہوار کو منایا۔
Published : March 4, 2026 at 1:25 PM IST
Updated : March 4, 2026 at 1:39 PM IST
پلوامہ:(سید عادل مشتاق) رنگوں کا تہوار ہولی آج ملک بھر میں بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ہولیکا دہن پیر (2 مارچ) کو ملک بھر میں منایا گیا۔ تاہم چاند گرہن کے باعث منگل کو بیشتر شہروں میں لوگ رنگوں سے نہیں کھیل سکے۔ ضلع پلوامہ میں تعینات سنٹرل ریزرو پولیس (سی آر پی ایف) کی 183 بٹالین کے جوانوں اور افسران نے ہولی کا تہوار انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا۔
اپنے گھروں اور اہلِ خانہ سے دور رہنے کے باوجود اہلکاروں نے کیمپ کے احاطے میں باہمی اتحاد اور خوشی کے ساتھ اس تہوار کو منایا۔ جوانوں اور افسران نے روایتی گیت گائے، رقص کیا اور ایک دوسرے کو رنگ لگا کر خوشیوں کا اظہار کیا، جس سے پورا ماحول مسرت کی فضا سے معطر ہوگیا۔
ہولی، جسے "رنگوں کا تہوار" کہا جاتا ہے، بھارت کے اہم ہندو تہواروں میں شمار ہوتا ہے اور یہ نیکی کی بدی پر فتح اور باہمی یگانگت کی علامت ہے۔ اس موقع پر ہونے والی تقریب نے سی آر پی ایف اہلکاروں کے بلند حوصلے، مضبوط باہمی تعلقات اور قومی خدمات کے ساتھ ساتھ ثقافتی روایات سے وابستگی کو بھی اجاگر کیا۔ تقریب خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی اور اہلکاروں نے ہم آہنگی، بھائی چارے اور اتحاد کا پیغام دیا۔