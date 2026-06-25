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کشمیری پنڈتوں کا معاملہ: محبوبہ مفتی کے بیان پر جاوید احمد رینہ کا سخت ردعمل
جاوید احمد رینہ نے کہاکہ محبوبہ مفتی کے پاس اب کوئی قابلِ ذکر مسئلہ باقی نہیں رہا، اسی لیے وہ ایسے بیانات دے رہی ہیں۔
Published : June 25, 2026 at 1:18 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): کشمیری پنڈتوں کی وادی واپسی سے متعلق پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے حالیہ بیان پر نیشنل کانفرنس کے رہنما اور وزیر جاوید احمد رینہ نے سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے پی ڈی پی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
ویری ناگ میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید احمد رینہ نے کہا کہ محبوبہ مفتی کے پاس اب کوئی قابلِ ذکر مسئلہ باقی نہیں رہا، اسی لیے وہ موجودہ حکومت کے خلاف ایسے بیانات دے رہی ہیں۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ محبوبہ مفتی اور ان کے والد مرحوم مفتی محمد سعید، جو برسوں تک جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہے، اپنے دورِ اقتدار میں کشمیری پنڈتوں کی واپسی اور بازآبادکاری کے لیے مؤثر اقدامات کیوں نہ کر سکے۔جاوید احمد رینہ نے کہا "محبوبہ مفتی پہلے یہ بتائیں کہ جب ان کی حکومت تھی تو کشمیری پنڈتوں کی واپسی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ الزامات لگانے کے بجائے انہیں اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے۔"
وزیر نے مزید الزام عائد کیا کہ پی ڈی پی نے اپنے اتحاد کے ذریعے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کو جموں و کشمیر کے سیاسی ڈھانچے میں داخل کیا اور اس عمل سے خطے کے سیاسی و سماجی تانے بانے کو نقصان پہنچا۔انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت عوامی مسائل کے حل اور تمام برادریوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے، اور امن، ترقی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔
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جاوید احمد رینہ کے یہ ریمارکس محبوبہ مفتی کے اس بیان کے جواب میں سامنے آئے جو انہوں نے اوموہ ویری ناگ میں ایک تقریب کے دوران دیا تھا، جہاں انہوں نے موجودہ حکومت پر کشمیری پنڈتوں کی وادی واپسی کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔