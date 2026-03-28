زراڈی ہارڈ ترال میں یرقان کی بیماری پھوٹ پڑنے سے عوام میں تشویش

بی ایم او ترال کے مطابق زراڈی ہارڈ میں فی الوقت حالات قابو میں ہیں، محکمہ صحت کی ٹیمیں لوگوں کی جانچ میں مصروف ہیں۔

Jaundice breakdown sends shockwave to Zradihard Residents in Tral kashmir
Published : March 28, 2026 at 6:51 AM IST

ترال (شبیر بٹ): جنوبی کشمیر کے سب ترال کے ایک دور افتادہ گاؤں زراڈی ہارڈ میں تقریباً تیس بچے یرقان کی بیماری سے متاثر پائے گئے ہیں جس کی وجہ سے اہل قریہ میں تشویش پای جا رہی ہے۔

مقامی لوگوں نے بتایا کہ گاؤں میں یہ بیماری اچانک پھوٹ پڑی اور جلد ہی متعدد افراد اس کی زد میں آگئے۔ لوگو ں کا کہنا ہے کہ بیماری عموماً گندے پانی سے پھیلتی ہے۔ لوگوں کو خدشہ ہے کہ جس سورس سے انہیں ہانی فراہم کیا جاتا ہے، اس میں کوئی گندگی شامل ہو سکتی ہے۔ مقامی لوگوں نے اس پانی کا ٹیسٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔

نمائندہ ای ٹی وی بھارت نے کئی لوگو ں سے بات کی۔ انھوں نے کہا کہ یہ امر پریشان کن ہے۔ گاؤں میں محکمہ صحت کی جانب سے ٹھوس اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے متاثرہ افراد زیادہ پریشان ہیں۔

مقامی لوگوں کے مطابق اس دور افتادہ علاقے میں پینے کے پانی کا مسلہ فی الوقت موضوع بحث بنا ہے۔ انھوں نے مطالبہ کیا کہ علاقے میں تمام افراد کی جانچ کی جائے۔

اس دوران بی ایم او ترال ڈاکٹر جواہرہ نے فون پر بتایا کہ زراڈی ہارڈ میں فی الوقت حالات قابو میں ہے اور متاثر ہ افراد فوری طور ریکور ہو رہے ہیں جب کہ محکمہ صحت کی جانب سے ٹیمیں علاقے میں لوگوں کی جانچ میں مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ پانی کو ابال کر پئیں۔

مزید پڑھیں:

شہری علاقوں میں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ آوارہ کتے، صرف سرینگر میں 64ہزار؛ اسمبلی میں اعداد و شمار پیش

چھترپورہ پلوامہ میں 3.5 کروڑ روپے کی لاگت سے پل تیار، درجنوں دیہات کے لئے راحت

