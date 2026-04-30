بارہمولہ میں جشن وولر پروگرام کا انعقاد، بوٹ ریس کے علاوہ دیگر کلچرل پروگراموں کا اہتمام
وولر جھیل کی جانب انتظامیہ کی توجہ مبذول کرانے اور سیاحوں کو راغب کرنے کے مقصد سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 30, 2026 at 10:52 AM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): قدرتی حسن سے مالامال اور اپنی دلکش خوبصورتی کے لیے مشہور میٹھی پانی کی وولر جھیل کی ایشیا میں ایک الگ پہچان ہے۔ دراصل وولر جھیل کا ایک حصہ ضلع بانڈی پورہ میں ہے اور دوسرا حصہ ضلع بارہمولہ کے سوپور میں پڑتا ہے اور یہاں پر ماہیگیروں کی ایک بہت بڑی آبادی اپنی روزی روٹی اس سے حاصل کرتی ہے۔
اس ضمن میں زنگیر سپورٹس اسسوسیشن اور سوپور انتظامیہ کے اشتراک سے جشن وولر پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں بوٹ ریس کے علاوہ دیگر کلچرل پروگرام منعقد کیے گئے۔
اس دوران پروگرام سے وابستہ منتظم نے کہا کہ وولر جھیل دنیا میں اپنی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہے اور یہاں پر وولر ٹورزم کے حوالے سے کافی مواقع ہیں۔ انھوں نے مزید کہا کہ، اج یہاں پر اسکول کے بچوں کے علاوہ مقامی آبادی کی بھی کافی بھیڑ دیکھنے کو ملی۔
انہوں نے کہا کہ جس طرح ڈل چھیل میں سال بھر مختلف پروگرام ہوتے ہے، ہم بھی چاہتے ہے کہ وولر جھیل میں پروگرام ہوں اور مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔
مقامی ماہیگیروں نے کہا کہ ہم وولر جھیل پر پورے طریقے سے منحصر ہیں اور ہم بھی چاہتے ہے کہ یہاں پر سیاح آئیں کیونکہ یہ کافی خوبصورت جگہ ہے لیکن یہاں پر ناقص انفراسٹرکچر سے ہم کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
وہیں دوسری جانب اگر ہم سیاسی و سماجی مبصرین کی مانیں تو وولر جھیل نہ صرف ایک جھیل ہے یہ کشمیر کی ایک اہم وراثت ہے کیونکہ اس کی اہمیت کافی زیادہ ہے۔ انھون نے کہا، وولر جھیل کے ساتھ ہماری پہچان جڑی ہوئی ہے اور ملک میں ایک بہترین سیاحتی مقام ہے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایک زمانہ میں وولر جھیل آباد تھی لیکن موجودہ صورتحال کافی تشویش ناک ہے اور وقت کی اشد ضرورت ہے کہ اس کو بچایا جائے۔
ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ وولر جھیل کشمیر کے لئے کافی ضروری ہے اور اس کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ انھوں نے کہا کہ جھیل کے آس پاس ندی نالوں سے آلودہ پانی اور گندگی کے ڈھیر ہیں اس سے اس کی حالت کافی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اج سے تیس سال پہلے وولر میں کم سے کم پچاس سے زائد مچھلیوں کی اقسام ہوتی تھی لیکن اب چند ہی مچھلیوں کی اقسام اس میں پائی جاتی ہیں اور وقت کی ضرورت ہے کہ وولد کنزرویشن اینڈ منیجمنٹ اتھارٹی اس کو بچانے کے حوالے سے مزید اقدامات کرے تاکہ مقامی آبادی کو فائدہ پہنچ سکے۔
