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شوپیان میں پہلی بار جشنِ ہرود کا انعقاد، خزاں کی خوبصورتی، کشمیری ثقافت اور سیاحتی امکانات کو اجاگر کرنے کی پہل
جشنِ ہرود کے دوران مختلف ثقافتی سرگرمیوں اور مقامی صلاحیتوں کو پیش کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔
Published : November 7, 2026 at 3:56 PM IST
شوپیان: (شاہد ٹاک) ضلع شوپیان میں پہلی مرتبہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ’’جشنِ ہرود‘‘ (خزاں فیسٹیول) کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد وادی کشمیر کی منفرد خزاں، مقامی ثقافت، روایات اور ضلع کے سیاحتی امکانات کو فروغ دینا ہے۔ اس پروگرام کو شوپیان کی ثقافتی شناخت کو نمایاں کرنے اور علاقے کو سیاحتی نقشے پر مزید اجاگر کرنے کی ایک اہم کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شوپیان چرندیپ سنگھ، رکن اسمبلی زینہ پورہ شوکت حسین گنائی اور رکن اسمبلی شوپیان شبیر احمد کلے نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں ضلع کی قدرتی خوبصورتی، کشمیری روایات اور خزاں کے موسم کی دلکشی کو نمایاں کیا گیا۔
جشنِ ہرود کے دوران مختلف ثقافتی سرگرمیوں اور مقامی صلاحیتوں کو پیش کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد نہ صرف نئی نسل کو اپنی تہذیبی اور ثقافتی روایات سے جوڑے رکھنا ہے بلکہ مقامی فنکاروں، نوجوانوں اور دیگر لوگوں کو بھی اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شوپیان چرندیپ سنگھ نے کہا کہ اس طرح کے پروگراموں کے انعقاد سے ضلع میں سیاحت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ مقامی ثقافت اور روایات کے تحفظ میں بھی مدد ملتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ شوپیان اپنی قدرتی خوبصورتی، باغات اور دلکش مناظر کے حوالے سے ایک منفرد مقام رکھتا ہے، جسے مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔
ضلع انتظامیہ کی جانب سے منعقد کیا گیا یہ پہلا جشنِ ہرود مستقبل میں ایک سالانہ ثقافتی تقریب کے طور پر جاری رکھنے کی کوشش ہے، تاکہ شوپیان کی خوبصورتی، مہمان نوازی اور ثقافتی ورثے کو جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر حصوں تک بھی متعارف کرایا جا سکے۔