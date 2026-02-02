ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں گزشتہ چھ سالوں میں جنوری 2026 میں دہشت گردی سے متعلق سب سے کم ہلاکتیں ریکارڈ
Published : February 2, 2026 at 9:53 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، جنوری 2026 میں جموں و کشمیر میں دہشت گردی سے متعلق واقعات میں تین افراد ہلاک ہوئے، جو پچھلے سال جنوری میں ریکارڈ کی گئی تعداد سے مماثل ہے اور 2020 کے بعد جنوری کے سب سے کم اعداد و شمار میں سے ایک ہے۔
ہلاک ہونے والوں میں سیکیورٹی فورس کا ایک اہلکار، ایک دہشت گرد اور ایک نامعلوم پاکستانی درانداز شامل ہے۔ اس ماہ کے دوران کسی شہری کی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی۔
جنوری 2026 میں تین اموات کی تعداد گزشتہ کئی سالوں کے جنوری کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہے۔ جنوری 2025 میں بھی تین افراد مارے گئے تھے جن میں ایک سیکورٹی فورسز کا اہلکار اور دو دہشت گرد شامل تھے۔ جنوری 2024 میں صرف ایک موت دیکھنے میں آئی، جو کہ ایک دہشت گرد کی تھی، جس میں کوئی شہری یا سیکورٹی فورسز کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
اس کے برعکس، جنوری 2023 میں 11 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں، جن میں سات شہری اور چار دہشت گرد شامل تھے، جب کہ جنوری 2022 میں 24 ہلاکتیں ہوئیں، جن کی بڑی وجہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ہوئی جس میں 22 دہشت گرد اور دو سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہلاک ہوئے۔ جنوری 2021 میں 11 ہلاکتیں ہوئیں، اور جنوری 2020 میں حالیہ برسوں میں جنوری میں سب سے زیادہ تعداد 26 ریکارڈ کی گئی، جن میں 22 دہشت گرد اور چار سیکورٹی فورسز کے اہلکار شامل ہیں۔
جنوری 2026 کا پہلا مہلک واقعہ 20 جنوری کو کشتواڑ ضلع کے چھترو علاقے کے بالائی علاقوں میں پیش آیا۔ ایلیٹ پیرا اسپیشل فورسز کے حوالدار گجیندر سنگھ آپریشن تراشی-I کا حصہ ہوتے ہوئے جیش محمد (JeM) کے دہشت گردوں کے ساتھ ایک انکاؤنٹر کے دوران ہلاک ہو گئے۔ فوج، جموں و کشمیر پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) پر مشتمل مشترکہ تلاشی ٹیم پر دہشت گردوں نے گرینیڈ پھینکے اور فائرنگ کی جس میں آٹھ دیگر فوجی زخمی ہوئے۔
سنگھ نے ادھم پور کے آرمی اسپتال میں شدید زخمی حالت میں دم توڑ دیا۔ زخمی فوجیوں میں سے تین کو خصوصی علاج کے لیے ہوائی جہاز سے منتقل کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے بعد ازاں دور دراز کے علاقے میں تقریباً 12,000 فٹ کی بلندی پر دہشت گردوں کے ایک خفیہ ٹھکانے کو برآمد کیا، جس میں راشن اور دیگر سامان موجود تھا۔
جموں و کشمیر پولیس کے سرکاری اعداد و شمار :
|سال
|عام شہری
|سیکیورٹی فورسز
|دہشت گرد
|نامعلوم
|کل
|جنوری 2020
|00
|04
|22
|00
|26
|جنوری 2021
|00
|01
|10
|00
|11
|جنوری 2022
|00
|02
|22
|00
|24
|جنوری 2023
|07
|00
|04
|00
|11
|جنوری 2024
|00
|00
|01
|00
|01
|جنوری 2025
|00
|01
|02
|00
|03
|جنوری 2026
|00
|01
|01
|01
|03
24 جنوری کو، سیکورٹی فورسز نے کٹھوعہ ضلع کے بلاور علاقے کے پارہتر گاؤں میں ایک انکاؤنٹر کے دوران ایک پاکستانی جیشن محمد کے دہشت گرد، جس کی شناخت عثمان عرف ابو ماویہ کے طور پر کی گئی، مار گرایا۔ پولیس نے کہا کہ عثمان کٹھوعہ ادھم پور بیلٹ میں سرگرم تھا اور سیکورٹی فورسز پر متعدد حملوں میں ملوث تھا۔
حکام نے بتایا کہ عثمان نے ہلاکت سے قبل ایک مختصر تبادلے کے دوران ایم 4 رائفل سے فائرنگ کی۔ جائے وقوعہ سے اس کا اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ حکام کے مطابق، دو دیگر پاکستانی دہشت گرد، جن کی شناخت زبیر اور ماوی کے نام سے ہوئی ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بلاور کے جنگلات میں کام کر رہے ہیں۔
تیسرا مہلک واقعہ 25 جنوری کو سانبا ضلع میں بین الاقوامی سرحد کے ساتھ پیش آیا، جہاں بارڈر سیکورٹی فورس (BSF) کے اہلکاروں نے ایک نامعلوم پاکستانی درانداز کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ حکام نے بتایا کہ درانداز نے رام گڑھ سیکٹر کے ماجرا علاقے سے ہندوستانی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی اور اسے بے اثر کرنے سے پہلے الرٹ کیا گیا تھا۔
جبکہ جنوری 2026 ہلاکتوں کی نسبتاً کم سطح کی نشاندہی کرتا ہے، پولیس کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تشدد پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ پیمانے پر برقرار رہا۔ جموں و کشمیر پولیس کے مطابق، 2025 کے دوران مرکز کے زیر انتظام علاقہ میں دہشت گردی سے متعلق واقعات میں کل 119 افراد ہلاک ہو گئے۔ پچھلے سال ہلاک ہونے والوں میں 44 دہشت گرد، 21 سیکورٹی فورسز کے اہلکار، 53 عام شہری، اور ایک نامعلوم شخص شامل تھا۔
سیکورٹی حکام کا دعویٰ ہے کہ جنوری 2026 کی کم تعداد مسلسل انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں اور بہتر نگرانی کی عکاسی کرتی ہے، خاص طور پر سرحدی اضلاع اور جموں خطے کے جنگلاتی پٹی میں۔ ایک سینئر پولیس اہلکار نے کہا، گزشتہ برسوں کے مقابلے میں پچھلا سال نسبتاً پرامن رہا، 40 سے زیادہ دہشت گردوں کو بے اثر کیا گیا، اور 50 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں، اس کے باوجود، 2025 نے پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہتری کی نشاندہی کی، اس سال کا آغاز ایک مثبت نوٹ پر ہوا ہے، زمین پر سیکیورٹی فورسز چوکس رہیں۔ انھوں نے مزید کہا کہ، خطے میں امن کو خراب کرنے کی کسی بھی کوشش سے سختی سے نمٹا جائے گا۔
