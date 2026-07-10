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جنتر منتر احتجاج ریاستی درجے کی بحالی تک محدود نہیں ہونا چائیے، میر واعظ محمد عمر فاروق
میر واعظ نےکہا کہ حقوق کی بحالی کے لیے کام کرنے والے کسی بھی اتحاد، تنظیم یا افراد کی طرف سےکوشش وقت کی ضرورت ہے۔
Published : July 10, 2026 at 4:55 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 5:38 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے تاریخی جامع مسجد سرینگر میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی کے تعلق سے جنتر منتر پر احتجاج میں شرکت کے حوالے سے انہیں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے دعوت نامہ موصول ہوا ہے، جیسا کہ ان کے ذریعہ پریس میں عام کیا گیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ 2019 میں حکومت ہند کی جانب سے یکطرفہ تبدیلیوں کے بعد، ریاست جموں و کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام علاقے سےتبدیل کر دیا ہے اور اس کے آئینی تحفظات کو عوام سے چھین لیا گیا جس سے ہم کمزور اور بے اختیار ہو گئے۔ میر واعظ نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام کے غصب شدہ حقوق کی بحالی کے لیے کام کرنے والے کسی بھی سیاسی اتحاد، تنظیم یا افراد کی طرف سے خلوص پر کوئی بھی کوشش وقت کی ضرورت ہے۔
میر واعظ کشمیر نے کہا کہ اس کے علاوہ جموں و کشمیر کے عوام کے تئیں یہ این سی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، جس وعدے پر انہوں نے عوام کا واضح مینڈیٹ حاصل کیا کہ ایک بار منتخب ہونے کے بعد، وہ ریاست کی بحالی اور آرٹیکل 370 اور 35A سمیت جموں و کشمیر کی 2019 سے پہلے کی حیثیت کو بحال کرے گی۔میرواعظ نے کہا کہ تحریک ریاست کی بحالی تک محدود نہیں رہ سکتی بلکہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے تمام غصب شدہ حقوق اور تحفظات کے لیے ہونی چاہیے۔
میر واعظ نے کہا اس میں ہمارے سیاسی قیدیوں اور برسوں سے جیلوں میں قید نوجوانوں کے حقوق شامل ہونے چاہئیں جو بغیر کسی مقدمے کے یا ضمانت کے مسلسل قید وبند کی صعبتیں کاٹ رہے ہیں وہیں لوگوں کی دیرپا امن اور تنازعات کے حل کے ذریعے عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش کو شامل کرنا چاہیے۔
اس موقعے پر میر واعظ نے کہا 13 جولائی کے دن کو ہم 21 بے گناہ کشمیریوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ جنہیں ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں 95 سال قبل ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں گولی مار دی گئی تھی۔ انہوں نے بنیادی حقوق کا مطالبہ کیا اور جموں و کشمیر کے لوگوں کی انسانی حقوق اور وقار کے لیے طویل جدوجہد کی بنیاد رکھی۔ میرواعظ نے کہا کہ یہ جامع مسجد ان کی شہادت کی گواہی دیتی ہے جب ان کی نماز جنازہ مہاجر ملت میر واعظ مولانا محمد یوسف شاہ کی امامت میں ادا کی گئی اور جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ میرواعظ مولوی محمد فاروق کے زمانے سے ہی ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی روایت ہے۔ان کا کہنا ہے کہ قبرستان تک پرامن جلوس نکال کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا اور لوگ اس عزم کی تجدید کریں گے کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پرامن جدوجہد کرنے کا عزم کیا ہے۔
میر واعظ نے کہا کہ حالیہ برسوں میں شہداء کو عزت دینے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے، ہمیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور یہاں تک کہ ان کی شہادت کی یاد میں دی جانے والی سرکاری تعطیل بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔لیکن ان کی عظیم قربانی ہماری اجتماعی یاد میں ہمیشہ کے لیے نقش ہےاور جموں و کشمیر کے لوگ ہمیشہ انھیں اپنے عظیم شہداء اور اپنے حقوق کے چیمپئن کے طور پر عزت دیں گے۔میرواعظ نے کہا کہ اگر حکام اس سال اجازت دیتی ہے تو ہم روایت کے مطابق 13 جولائی کو نماز ظہر کے بعد اجتماعی طور پر مزار شہداء نقشبند صاحب پر فاتحہ خوانی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جائیں گے۔