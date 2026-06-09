جنتر منتر کا احتجاج کشمیر کے لوگوں کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے: رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنتر منتر کا احتجاج کشمیر کے لوگوں کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے: رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی
انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے جنتر منتر احتجاج سے خطے کے حقوق کی بحالی کے لیے ایک حقیقی تحریک کا آغاز ہونا چاہیے۔
Published : June 9, 2026 at 5:40 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 5:55 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): Rکنِ پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی اور دفعہ 370 کی واپسی کے لیے نیشنل کانفرنس کا جنتر منتر احتجاجی ریلی جموں و کشمیر کے لوگوں کی آواز کو دبانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایک حقیقی تحریک کا آغاز ہونا چاہیے، آغا سید روح اللہ مہدی نے کہا کہ عالمی امن اور ترقی کے لیے امن معاہدہ ناگزیر ہے، جنگ کے اثرات زمینی سطح پر پٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی صورت میں واضح نظر آ رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ عالمی امن کے قیام کے خواہاں نہیں ہیں۔
سرینگر پارلیمانی حلقے کے رکنِ پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی نے آج جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کا دورہ کیا اور عوامی دربار کی صدارت کرتے ہوئے ضلع کے لوگوں کے مسائل، شکایات اور مطالبات کو سنا۔
سرکٹ ہاؤس پلوامہ میں منعقدہ عوامی دربار کے دوران رکنِ پارلیمنٹ نے ضلع کے مختلف اسمبلی حلقوں سے آئے ہوئے وفود کے مسائل بغور سنے اور انہیں یقین دلایا کہ ان کی شکایات اور مطالبات کے ازالے کے لیے ہر ممکن تعاون اور مدد فراہم کی جائے گی۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آغا سید روح اللہ مہدی نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی جنتر منتر احتجاجی ریلی 5 اگست 2019 کو ہم سے چھینے گئے حقوق کی بحالی کی تحریک کا آغاز ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی اس احتجاج میں شریک ہوں گے کیونکہ جو کچھ غیر آئینی طور پر منسوخ کیا گیا، اس کی بحالی کا مطالبہ کرنا ہر ہمارا بنیادی اور آئینی حق ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت اسمبلی انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے احتجاج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا یہ رسمی اقدام نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک منظم تحریک کی طرف ہونے چاہیے۔
مزید پڑھیں: پنجاب چیک پوسٹ فیس پر کشمیری مٹن ڈیلروں کا پھر احتجاج، حکومت سے مداخلت کا مطالبہ
مشرقِ وسطیٰ کی موجودہ کشیدگی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ عالمی امن کے قیام میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ترقی اور استحکام کے لیے امن معاہدے کا کامیاب ہونا ضروری ہے۔یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ نیشنل کانفرنس کے رکنِ پارلیمنٹ کے پلوامہ میں منعقدہ عوامی دربار میں پارٹی کے کسی رکنِ اسمبلی (ایم ایل اے) یا کارکن نے شرکت نہیں کی۔