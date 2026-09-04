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رامبن اور گاندر بل میں جنم اشٹمی مذہبی جوش و خروش، عقیدت اور روایتی انداز میں منائی گئی
عقیدت مندوں نے جموں و کشمیر میں امن، بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔
Published : September 4, 2026 at 8:15 PM IST
رامبن/ گاندر بل (نواز رونیال/فردوس احمد تانترے) پورے ملک کی طرح جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں بھی جمعہ کو کرشن کا جنم اشٹمی تہوار مذہبی جوش و خروش، عقیدت اور روایتی انداز میں منایا گیا۔ اس سلسلے میں تاریخی رگھوناتھ مندر سے پنڈت برادری اور مقامی عقیدت مندوں کی جانب سے ایک روایتی مذہبی جلوس اور شوبھا یاترا نکالی گئی۔
جلوس مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا پُرامن انداز میں میترا کے مندر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں مردوں، خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے راستے بھر بھجن، کیرتن اور مذہبی نعرے پیش کرتے ہوئے بھگوان کرشن کے تئیں اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔
جنم اشٹمی کے موقع پر رامبن کے مختلف مندروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جہاں صبح سے ہی عقیدت مندوں کی بڑی تعداد پوجا ارچنا کے لیے جمع ہونا شروع ہوگئی۔ رگھوناتھ مندر سمیت دیگر مقامی مندروں میں خصوصی بھجن کیرتن اور مذہبی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا۔
شوبھا یاترا کی ایک خاص بات بھگوان کرشن کی زندگی اور بچپن کے مختلف واقعات پر مبنی خوبصورت جھانکیاں تھیں۔ عقیدت مندوں نے مذہبی گیتوں پر رقص کرتے اور بھجن گاتے ہوئے یاترا میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔
ضلع کے بعض مقامات پر روایتی ’دہی ہانڈی‘ مقابلوں کا بھی انعقاد کیا گیا، جن میں نوجوانوں کی مختلف ٹولیوں نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔
اس موقع پر ایک عقیدت مند نے کہا کہ جنم اشٹمی ہندو برادری کے لیے ایک اہم مذہبی تہوار ہے اور پُرامن ماحول میں اس کی تقریبات منعقد ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے تہوار کی تقریبات کے کامیاب اور پُرامن انعقاد میں تعاون پر ضلع انتظامیہ رامبن اور مقامی باشندوں کا شکریہ ادا کیا۔
عقیدت مندوں نے جموں و کشمیر میں امن، بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔ پنڈت برادری نے انتظامیہ اور مقامی لوگوں کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ باہمی تعاون نے تہوار کی تقریبات کو پُرامن اور خوشگوار ماحول میں منعقد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
دریں اثنا، جنم اشٹمی کی تقریبات کو پُرامن اور محفوظ بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی، ٹریفک مینجمنٹ اور دیگر ضروری انتظامات کیے گئے تھے، تاکہ عقیدت مندوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
ادھر وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں جنم اشٹمی کا تہوار مذہبی جوش و خروش اور مقامی روایات کے مطابق منایا گیا۔ جہاں کشمیری پنڈتوں کی خاصی تعداد نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا وہیں مقامی مسلم آبادی بھی اس تہوار میں شریک رہی۔ اس موقع پر روایتی مذہبی رواداری کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ جنم اشٹمی کی مناسبت سے گاندربل میں برآمد کی گئی جھانکیوں کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ جھانکیاں ریلی کے دوران ضلع گاندربل کے نونر، وِیدیشور مندر سے چپرگُنڈ میں دیوراج مندر تک روایتی جوش و خروش سے پہنچائی گئیں۔
ایک کشمیری پنڈت نے کہا: ’’ہماری کشمیری ثقافت بہت خوبصورت ہے، جو پوری دنیا میں اس لیے مشہور ہے کہ یہاں تمام لوگ مل جل کر ایک دوسرے کا تہوار مناتے ہیں۔‘‘
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