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سری نگر میں جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی جنم اشٹمی، عقیدت مندوں نے نکالا جلوس
انتظامیہ نے جشن کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی اور ٹریفک کے انتظامات کیے تھے اور تقریب پرامن طریقے سے مکمل ہوئی۔
Published : September 4, 2026 at 4:48 PM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) سرینگر کے مرکزی مرکز لال چوک میں جمعہ کو جنم اشٹمی منائی گئی۔ بھگوان کرشن کی یوم پیدائش منانے کے لیے بڑی تعداد میں عقیدت مند جمع ہوئے اور اس دن کو دعاؤں، بھجنوں اور رنگا رنگ جلوسوں کے ساتھ منایا۔
عقیدتمند مذہبی نعروں کے درمیان، بھگوان کرشن کے جھنڈے اور مورتیوں کو لے کر شہر سے گزرے اور راہگیروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔سری نگر کا لال چوک علاقہ نعروں اور بھجنوں سے گونج اٹھا۔
جلوس میں شریک ایک عقیدت مند نے کہا سرینگر کے دل میں اس طرح کے جشن کو دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ جنم اشٹمی امن، محبت اور عقیدت کی علامت ہے۔ ہمیں اسے کھلے عام منانے میں خوشی ہے۔
ایک اور عقیدت مند نے کہا کہ ثقافتی پروگراموں میں بچوں کی شرکت اور ملی نغمے نے تقریب کو مزید پرلطف بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقریبات ہماری کمیونٹی کو اکٹھا کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔
اسی طرح، تقریب کے منتظمین نے کہا کہ لال چوک میں ہونے والی تقریبات روایات کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ منتظمین میں سے ایک نے کہا، "ہمارے لیے، یہ صرف ایک مذہبی موقع نہیں ہے، بلکہ ایک ثقافتی جشن بھی ہے جو بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔"
خاص بات یہ ہے کہ انتظامیہ نے جشن کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی اور ٹریفک کے انتظامات کیے تھے اور تقریب پرامن طریقے سے مکمل ہوئی۔