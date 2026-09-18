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جموں: سالگرہ کی تقریب کے دوران نوجوان کا قتل، چند گھنٹوں میں دو ملزمان گرفتار
پولیس کے مطابق کیک کاٹنے کے دوران پون نائر نے نیرج کے چہرے پر کیک لگایا، جو دونوں کے درمیان تکرار کی وجہ بن گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 18, 2026 at 9:42 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): پولیس کے مطابق جموں کے لوئر روپ نگر علاقے میں سالگرہ کی تقریب کے دوران معمولی تنازع پر ایک نوجوان کو مبینہ طور پر کھوکری سے حملہ کرکے قتل کر دیا گیا۔
واقعے کے سلسلے میں پولیس تھانہ جانی پور نے چند گھنٹوں کے اندر دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے پولیس ترجمان کے مطابق 17 ستمبر کو تقریباً رات نو بجے پولیس پوسٹ جی ایم سی جموں سے پولیس تھانہ جانی پور کو اطلاع ملی کہ پون نائر عرف سمیر کو اس کے دوست جان سوٹرا، گورو سنگھ اور سگندھ بھٹی زخمی حالت میں جی ایم سی جموں لائے ہیں، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس تھانہ جانی پور کی ٹیم جی ایم سی جموں پہنچی اور معاملے کی ابتدائی تفتیش شروع کی۔
پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں سامنے آیا کہ 17 ستمبر کو نیرج عرف انشو لوئر روپ نگر کے قریب سڑک کنارے اپنے دوستوں کے ہمراہ سالگرہ منا رہا تھا۔ اس موقع پر جان سوٹرا، گورو سنگھ، سگندھ بھٹی اور پون نائر عرف سمیر بھی موجود تھے، جبکہ نیرج کا بھائی ریشو بھی اس کے ساتھ تھا۔
پولیس ترجمان کے مطابق کیک کاٹنے کے دوران پون نائر نے نیرج کے چہرے پر کیک لگا دیا، جس پر دونوں کے درمیان زبانی تکرار شروع ہوگئی۔ جان، گورو اور سگندھ نے دونوں کو پرسکون کرانے کی کوشش کی، تاہم مبینہ طور پر نیرج مشتعل ہوگیا اور اس نے اپنے پاس موجود کھوکری نکال کر پون نائر کی گردن پر حملہ کردیا۔ حملے میں شدید زخمی ہونے والے پون نائر کو اس کے دوست فوری طور پر جی ایم سی جموں لے گئے،۔ تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس تھانہ جانی پور میں بی این ایس کی دفعہ 103(1) کے تحت ایف آئی آر درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان نیرج عرف انشو اور اس کے بھائی ریشو کو گرفتار کرلیا گیا ہے اور دونوں اس وقت پولیس تھانہ جانی پور کی تحویل میں ہیں۔ پولیس کے مطابق واردات میں استعمال ہونے والے ہتھیار کھوکری کی برآمدگی کی کارروائی جاری ہے۔ مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ منتقل کردیا گیا ہے، جبکہ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ جموں پولیس نے کہا ہے کہ ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق سخت اور مقررہ مدت میں کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔
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