ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فوج سے زمین کے تبادلے کو ملی مرکز کی منظوری، جموں یونیورسٹی کو 147 کنال اراضی واپس ملنے کی راہ ہموار
جموں یونیورسٹی کو کشمیر کیمپس کے لیے بمنہ، سرینگر میں 50کنال اراضی کو منظوری ملی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 7, 2026 at 9:06 PM IST
جموں: جموں یونیورسٹی کے 58ویں یوم تاسیس سے ایک روز قبل وائس چانسلر پروفیسر امیش رائے نے یونیورسٹی کی زمین کی واپسی اور کشمیر کیمپس کے لیے نئی اراضی کے حصول کو بڑی کامیابی قرار دیا۔ جموں یونیورسٹی منگل کو اپنا 58واں یومِ تاسیس منا رہی ہے۔ اس موقع پر آئی سی اے آر نیشنل ڈیری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، کرنال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر دھیِر سنگھ مہمانِ خصوصی ہوں گے۔
یومِ تاسیس کی تقریبات سے ایک روز قبل پیر کو جموں میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر رائے نے کہا کہ یوم تاسیس منانا ہمیشہ فخر کی بات ہوتی ہے۔"جب میں یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی حیثیت سے اپنے قیام پر نظر ڈالتا ہوں تو ان برسوں کے دوران ہونے والی ترقی دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ یونیورسٹی اعلیٰ تعلیم کے ایسے ماڈل کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں تعلیمی معیار اور تحقیق کے ساتھ جدت، ہنر کی ترقی، ثقافتی وابستگی اور طلبہ کے لیے زیادہ مواقع شامل ہوں۔"
انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی کوشش ہے کہ ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں طلبہ کو صرف ڈگری ہی نہیں بلکہ انہیں کچھ واقعی سیکھنے کا موقع مل سکے۔نئی چیزیں تخلیق اور دریافت کر سکیں، مختلف سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں اور اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھا سکیں۔"
فوج سے زمین کی واپسی
وائس چانسلر نے بتایا کہ فوج کے زیر استعمال یونیورسٹی کی 147 کنال سے زیادہ زمین واپس لینے کا مطالبہ پانچ دہائیوں سے زیر التوا تھا۔ تاہم لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی کوششوں اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی منظوری کے بعد اب یہ زمین یونیورسٹی کو واپس ملے گی، جبکہ فوج کو کسی دوسری جگہ زمین دی جائے گی۔ انہوں نے کہا: "ہمیں امید ہے کہ اگلے تین ماہ میں زمین کا عملی قبضہ یونیورسٹی کو مل جائے گا۔"
مرکزی سرکار نے جولائی میں زمین کے تبادلے کی منظوری دی تھی، جس کے بعد جموں یونیورسٹی کی طویل عرصے سے متوقع توسیع کی راہ ہموار ہوگئی۔ دریائے توی کے بائیں کنارے، موجودہ کیمپس کے سامنے واقع یہ زمین 1973 میں یونیورسٹی کو الاٹ کی گئی تھی۔
'حائل رکاوٹ دور ہوئی'
یونیورسٹی کے ایک بیان کے مطابق فوج کے زیر استعمال 147 کنال 11 مرلہ زمین یوٹی انتظامیہ کے حوالے کرنے کی منظوری دی گئی ہے، جس کے بعد یہ زمین جموں یونیورسٹی کو منتقل کی جائے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ اس فیصلے سے یونیورسٹی کی ترقی میں پانچ دہائیوں سے رکاوٹ بننے والا ایک اہم معاملہ ختم ہوگیا ہے اور یہ ادارے کی تاریخ کے اہم ترین فیصلوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔
پیر کو منعقدہ پریس کانفرنس میں پروفیسر رائے نے بتایا کہ انسٹی ٹیوٹ آف میوزک اینڈ فائن آرٹس (IMFA) کے لیے بھی یونیورسٹی کو 10 کنال زمین الاٹ کی گئی ہے، جبکہ کشمیر کیمپس کے لیے بمنہ میں 50 کنال زمین دی گئی ہے۔ ’’ہمیں امید ہے کہ اکتوبر میں لیفٹیننٹ گورنر ہمارے کشمیر کیمپس کی ایک عمارت کا افتتاح کریں گے۔‘‘
پروفیسر رائے نے بتایا کہ یونیورسٹی میں کئی نئے ڈاکٹریٹ، انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ کٹھوعہ کیمپس کے یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی (UIET) میں بی ٹیک الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ شروع کر دی گئی ہے، جبکہ اگلے تعلیمی سال کے لیے بی ٹیک روبوٹکس اینڈ آٹومیشن کو بھی منظوری دی گئی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ حال ہی میں قائم کیے گئے شعبۂ فارن لنگویجز بھی ہسپانوی، جرمن، فرانسیسی، جاپانی، چینی، کوریائی اور روسی سمیت مختلف زبانوں میں سرٹیفکیٹ اور ڈپلومہ کورسز شروع کر رہا ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
جموں یونیورسٹی سے ملحقہ 147 کنال فوجی زیرِ استعمال اراضی جموں و کشمیر انتظامیہ کے حوالے کرنے کی منظوری