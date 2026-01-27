ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں یونیورسٹی کے طلبا نے نیشنل لاء یونیورسٹی کی تائید میں مظالبہ کیا
احتجاجی طلبہ نے نعرے بازی کی اور حکومت سے دیرینہ مطالبہ پورا کرکے اعلیٰ تعلیمی ڈھانچے میں علاقائی توازن کو یقینی بنانے کی اپیل کی۔
Published : January 27, 2026 at 8:54 PM IST
جموں : یونیورسٹی آف جموں کے طلبہ نے منگل کے روز ایک پُرامن احتجاج کیا اور جموں خطے میں نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ کیا۔مظاہرین کا کہنا تھا کہ جموں میں این ایل یو نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے خواہشمند قانون کے طلبہ معیاری قانونی تعلیم اور مساوی مواقع سے محروم ہیں۔
احتجاج کے دوران طلبہ نے نعرے بازی کی اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن کے ذریعے حکومت سے دیرینہ مطالبہ پورا کرنے اور اعلیٰ تعلیمی ڈھانچے میں علاقائی توازن یقینی بنانے کی اپیل کی گئی۔ طلبہ نے کہا کہ ملک کی کئی ریاستوں اور خطوں میں پہلے سے نیشنل لا یونیورسٹیاں قائم ہیں جبکہ جموں بڑی تعداد میں قانون کے خواہشمند طلبہ ہونے کے باوجود،اس سہولت سے محروم ہے۔
مظاہرین کے مطابق جموں میں نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام سے نہ صرف مقامی طلبہ کو فائدہ پہنچے گا بلکہ جموں و کشمیر کے مجموعی تعلیمی اور قانونی نظام کو بھی مضبوطی ملے گی ان کا کہنا تھا کہ این ایل یو کے ذریعے اعلیٰ سطح کی قانونی تحقیق،عدالتی تربیت اور پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع پیدا ہوں گے۔
طلبہ کا کہنا تھا کہ مقامی امیدواروں کو قانونی تعلیم کے لیے دیگر ریاستوں کا رخ کرنا پڑتا ہے جس سے خاندانوں پر بھاری مالی بوجھ پڑتا ہے۔ان کے مطابق جموں میں مرکزی سطح پر تسلیم شدہ لا یونیورسٹی قائم ہونے سے یہ دباؤ کم ہوگا اور خطے میں ہی معیاری تعلیم دستیاب ہو سکے گی۔
یہ بھی پڑھیں: کشمیر میں تازہ برفباری، سرینگر جموں شاہراہ پر ٹریفک بند، پروازیں منسوخ - KASHMIR SNOWFALL
احتجاج کرنے والے طلبہ نے لیفٹیننٹ گورنر کی قیادت والی انتظامیہ اور مرکزی وزارتِ تعلیم سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کیا۔