ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کے تاجروں کو عمر عبداللہ حکومت سے ’صنعت دوست‘ بجٹ کی امید
جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ یونین ٹیریٹری کے وزیر خزانہ بھی ہیں اور وہ نئی حکومت کا دوسرا بجٹ پیش کریں گے۔
Published : February 1, 2026 at 12:30 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس پیر سے شروع ہو رہا ہے جس میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، جو وزیر خزانہ کا قلمدان بھی رکھتے ہیں، جمعہ کو یو ٹی حکومت میں اپنا دوسرا بجٹ پیش کریں گے۔ جموں کے تاجروں کو ’’صنعت دوست‘‘ بجٹ کی امید ہے۔
تاجروں اور صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ ’’جموں و کشمیر کی معیشت کے دو بڑے ستون - صنعت اور سیاحت - ہیں اور ان دونوں شعبوں پر یو ٹی و مرکزی حکومت کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے صنعتکاروں اور تاجروں نے عمر عبداللہ حکومت کے نئے بجٹ پر اپنی توقعات کھل کر بیان کیں۔ بترا گروپ اور ایسوسی ایٹڈ چیمبر آف کامرس (ASSOCHAM) جموں و کشمیر چیپٹر کے چیئرمین مانِک بترا نے کہا: ’’جموں و کشمیر کے صنعتی ادارے سرکاری مراعات کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ‘‘وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بجٹ سے پہلے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہونے والی میٹنگوں میں صنعتکاروں کے مطالبات کو تحمل سے سنا ہے۔‘‘
بترا کے مطابق ’’ریاستی حکومت کی جانب سے مثبت ردعمل دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ گزشتہ سال کے بجٹ میں اٹھائے گئے اقدامات کے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ سال کیے گئے اقدامات سے کاروبار میں آسانی آئی ہے، وعدے پورے ہو رہے ہیں اور دعووں اور وعدوں کو وفا بھی کیا جا رہا ہے۔
بجٹ سے متعلق توقعات پر گفتگو کرتے ہوئے بترا نے مزید کہا کہ ’’ASSOCHAMنے ایک منظم ویئر ہاؤس پالیسی کا مطالبہ کیا ہے، جو کسی بھی ریاست کے لیے اہم ہوتی ہے۔‘‘ ان کے مطابق جموں و کشمیر میں فرسٹ مائل اور لاسٹ مائل ڈیلیوری کا تصور موجود نہیں، جس کے لیے ویئر ہاؤس پالیسی ناگزیر ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’منظم ویئر ہاؤس پالیسی سے مزید گودام تیار کیے جا سکیں گے اور نئے صنعتکار سامنے آئیں گے جس سے مقامی نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔‘‘
چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جموں (سی سی آئی جے) کے صدر ارون گپتا نے کہا کہ ’’اس مالی سال کے دوران مراعات میں کافی بہتری آئی ہے اور صنعتکاروں کو تقریباً 50 کروڑ روپے ملے ہیں۔‘‘
انہوں نے حکومت کو ’’یونین ٹیریٹری کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے صنعت اور سیاحت دونوں پر توجہ‘‘ دینے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا: ’’ماتا ویشنو دیوی یاتریوں کو جموں کے دیگر علاقوں کی طرف بھی راغب کیا جانا چاہیے تاکہ مقامی معیشت کو فائدہ ہو سکے۔‘‘ اسی طرح پونچھ کے بڈھا امرناتھ یاتریوں کو ننگالی صاحب اور راجوری و پونچھ اضلاع کے دیگر علاقوں کی طرف بھی موڑا جا سکتا ہے، جو ایک بڑا بدلاؤ ثابت ہو سکتا ہے۔‘‘
ارون گپتا نے مزید کہا کہ ’’جموں شہر اور اس کے آس پاس کئی ایسے علاقے ہیں جن میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے اور اگر ان پر توجہ دی جائے تو یہ معیشت کو مضبوط بنانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔‘‘ انہوں نے یہ تمام نکات بجٹ میں شامل ہونے کی امید ظاہر کی۔
ویئر ہاؤس ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے صدر دیپک گپتا کا کہنا کہ ’’اناج ذخیرہ کرنے کے لیے گوداموں کی کمی ایک پرانا مسئلہ ہے۔‘‘ ان کے مطابق ’’حکومت کو جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی (جے ڈی اے) کو فنڈ فراہم کرنے چاہئیں تاکہ گودام تعمیر کیے جا سکیں، جس سے ان کے مسائل کسی حد تک حل ہو سکیں۔‘‘ ویئر ہاؤس کے ایک اور تاجر اتل کھنہ نے بھی ویئر ہاؤس میں بنیادی سہولیات کی کمی کو کاروبار پر منفی اثرات کی اہم وجہ گردانا۔
ہیلتھ کیئر شعبے سے وابستہ صنعتکار نگم گپتا نے حکومت کو ’’صرف اعلانات کے بجائے عملدرآمد پر توجہ‘‘ دینے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا: ’’بجٹ کو محض اعلانات سے محدود رکھنے کے بجائے عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔‘‘ ان کے مطابقـ ’’2019 میں جموں و کشمیر میں ہیلتھ کیئر سرمایہ کاری پالیسی متعارف کرائی گئی تھی تاکہ کارپوریٹ اور ٹیکنالوجی پر مبنی صحت کے شعبے کو راغب کیا جا سکے۔ تاہم اس کے صرف اعلانات ہوئے، لیکن زمینی سطح پر زیادہ عمل نظر نہیں آیا۔‘‘
یہ بھی پڑھیں:
بجٹ 2026: 'کم ہو سونا اور چاندی کی قیمتیں' بھارت میں خواتین کو بجٹ سے ہیں خاص توقعات