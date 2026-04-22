ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں - توی ریلوے اسٹیشن کی توسیع تکمیل کے قریب، سرینگر کے لیے راست ٹرین سروس جلد شروع ہونے کی امید
جموں توی ریلوے اسٹیشن کی توسیع مکمل ہونے کے بعد سرینگر تک براہ راست وندے بھارت سروس متوقع ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 22, 2026 at 3:20 PM IST
جموں(عامر تانترے): جموں -توی ریلوے اسٹیشن کی توسیع کا انتظار اب تقریباً ختم ہونے والا ہے، کیونکہ چار نئے پلیٹ فارم شامل کیے جا رہے ہیں۔ اس توسیع سے پلیٹ فارمز کی تعداد تین سے بڑھ کر سات ہو جائے گی۔
نئے سرے سے تیار کیا گیا جموں -توی ریلوے اسٹیشن جموں و کشمیر کا سب سے بڑا اسٹیشن ہوگا۔ توسیع کے بعد زیادہ ٹرینیں چلانے کی صلاحیت بھی بڑھے گی اور مسافروں کو سہولت ملے گی جبکہ حکام کے مطابق جدید سہولیات بھی فراہم کی جائیں گیں۔
سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر (SDCM) جموں ریلوے ڈویژن، اُچت سِنگھل نے بتایا کہ ایئر کانکورسز کو جوڑنے کا کام جاری ہے اور یہ کام مکمل ہونے کے بعد اسٹیشن کا شمالی حصہ (نروال سائیڈ) عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس کے بعد مرکزی داخلی دروازے (جنوبی حصہ—ترکوٹا نگر سائیڈ) پر کام شروع کیا جائے گا۔
انہوں نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ ساتوں پلیٹ فارم فعال ہونے کے بعد مرکزی داخلی حصے پر موجود قدیم عمارتوں کو منہدم کر کے جدید سہولیات کے ساتھ دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔
جموں توی ریلوے اسٹیشن کی تعمیرِ نو کا کام مارچ 2025 میں تقریباً 450 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع کیا گیا۔ یہ جدید کاری منصوبہ نارتھرن ریلوے کی جانب سے امرت بھارت اسٹیشن اسکیم (ABSS) کے تحت کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد مسافروں کے تجربے کو بہتر بنانا، حفاظت میں اضافہ، بہتر رابطہ اور آپریشنل کارکردگی کو بڑھانا ہے۔
اس منصوبے کے تحت پلیٹ فارمز کی تعداد تین سے بڑھا کر سات کی جا رہی ہے، جبکہ جدید بالسٹ لیس ٹریک ٹیکنالوجی استعمال ہوگی، اور ہر پلیٹ فارم پر واش ایبل ایپرن ہوگا، دو نئے فٹ اوور برج بنیں گے اور 72 میٹر چوڑا ایئر کانکورس تمام پلیٹ فارمز کو آپس میں جوڑے گا۔
شمالی داخلی حصے میں 4500 مربع میٹر پر محیط دوسری داخلی عمارت تیار کی گئی ہے، جہاں بہتر سہولیات اور سڑک کے ذریعے آسان آمد و رفت اور ڈراپ آف کی سہولت ہوگی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ عمارت تیار ہے اور ایئر کانکورس مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ واشنگ پٹ لائنوں کی تعداد تین سے بڑھا کر پانچ کی جائے گی اور چار نئی اسٹیبلنگ لائنیں شامل ہوں گی، جس سے مزید ٹرینیں چلانے کی صلاحیت بڑھے گی۔
جموں ریلوے ڈویژن کے قیام کے بعد سے جموں - توی اسٹیشن پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سرینگر کے لیے براہ راست ٹرین سروس شروع ہوئی، کٹرا سے سرینگر تک وندے بھارت ٹرین روزانہ دو مرتبہ چل رہی ہے اور وادی کشمیر کے لیے مال بردار ٹرینیں بھی باقاعدگی سے چل رہی ہیں۔ سرینگر-کٹرا وندے بھارت ٹرین کو مزید آگے بڑھانے کے لیے جموں توی اسٹیشن کی توسیع ضروری ہے۔
ایک ریلوے افسر نے بتایا کہ جب ساتوں پلیٹ فارم مکمل طور پر فعال ہو جائیں گے تو جموں سے سرینگر تک وندے بھارت ٹرین چلنے کی توقع ہے، جس سے دونوں دارالحکومتوں کے درمیان براہ راست سفر ممکن ہوگا۔
یہ بھی پڑھیں:
شمالی ریلوے نے وندے بھارت ایکسپریس کو جموں توی تک بڑھانے کا اعلان کیا