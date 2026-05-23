جموں-سرینگر وندے بھارت ٹرین، 22دنوں میں ایک لاکھ مسافروں نے کیا سفر
گرمائی راجدھانی سرینگر اور سرمائی راجدھانی جموں کے مابین ٹرین کا سفر کافی مقبول ہو رہا ہے۔
Published : May 23, 2026 at 6:43 PM IST
جموں(عامر تانترے): جموں-سرینگر وندے بھارت ٹرین میں مسافروں کی تعداد میں زبردست اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 2 مئی کو سروس شروع ہونے کے بعد سے اب تک ایک لاکھ سے زائد مسافر اس ٹرین میں سوار ہو چکے ہیں۔ حکام نے اس پیش رفت کو جموں و کشمیر میں انڈین ریلوے کی تاریخ کا ایک سنہرا باب قرار دیا ہے۔
جموں ریلوے ڈویژن کے پبلک ریلیشنز آفیسر رگھویندر سنگھ نے کہا کہ یہ دیسی ساختہ سیمی ہائی اسپیڈ ٹرین اب ایک اہم لائف لائن بن چکی ہے، جس نے جموں اور وادی کشمیر کے درمیان جغرافیائی فاصلے کو مؤثر انداز میں کم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا: "30 اپریل 2026 کو ریلوے کے مرکزی وزیر کی جانب سے افتتاح کے بعد اس ٹرین کی باقاعدہ سروس 2 مئی 2026 سے شروع ہوئی۔ تب سے یہ مسافروں میں مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے اور بلا رکاوٹ رابطے کی نئی مثال بنی ہے۔"
ریلوے سروس شروع ہونے سے پہلے جموں اور سرینگر کے درمیان سرینگر جموں قومی شاہراہ این ایچ-44 ہی ہر موسم میں سفر کا واحد راستہ تھی، لیکن اب لوگوں کو آسان اور آرام دہ ریل سروس میسر آئی ہے، جو بڑی کامیابی ثابت ہو رہی ہے۔
سنگھ نے مزید کہا: "گزشتہ 22 دنوں کے دوران وندے بھارت ایکسپریس نے شاندار وقت کی پابندی اور سو فیصد قابل اعتماد سروس کے ساتھ لوگوں کو محفوظ اور ہر موسم میں دستیاب سفری سہولت فراہم کی ہے۔"
جموں کے سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر اُچت سنگھ نے اس بڑی کامیابی پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ صرف 22 دنوں میں یعنی 2 مئی 2026 سے آج 23 مئی 2026 تک، ایک لاکھ ایک ہزار پچاس سے زائد مسافروں کا سفر کرنا ناردرن ریلوے کے لیے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا: "یہ صرف ایک تعداد نہیں بلکہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو عالمی معیار کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے کے ہمارے عزم کا زندہ ثبوت ہے۔"
سنگھل نے بتایا کہ مسافروں کی جانب سے ٹرین کے آرام، حفاظت اور مہمان نوازی کے حوالے سے بے حد مثبت ردعمل ملا ہے۔ اس ٹرین سروس نے جموں کشمیر کی دونوں دارالحکومتوں - سرمائی راجدھانی جموں اور گرمائی راجدھانی سرینگر - کے مابین سفر کی روایتی تھکن کو بھی کافی حد تک ختم کر دیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا: "ہماری پوری توجہ وقت کی پابندی، بہترین صفائی اور مکمل حفاظت کے معیار کو برقرار رکھنے پر ہے۔ ہم تمام مسافروں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں اس سروس کو کامیاب بنایا۔ یہ کامیابی کشمیر وادی کو ملک کے باقی حصوں سے ہر موسم میں دستیاب ریل رابطے کے خواب کی تعبیر ہے۔ اس سے نہ صرف مقامی سیاحت کو فروغ ملا ہے بلکہ وادی کی سیب اور دستکاری صنعت کو بھی ملک بھر کی بڑی منڈیوں تک تیز رسائی حاصل ہوئی ہے۔"
