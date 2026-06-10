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جموں-سرینگر وندے بھارت ایکسپریس اب اننت ناگ میں بھی رکے گی، مرکزی وزیر ریلوے کا اعلان
اس اقدام سے جنوبی کشمیر کے عوام، سیاحوں، تاجروں اور طلبہ کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔
Published : June 10, 2026 at 10:05 PM IST
اننت ناگ (اشفاق احمد میر): جموں و کشمیر میں ریل رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت کے تحت مرکزی وزیر ریلوے اشونی ویشنو نے جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کی، جس میں خطے میں جاری اور مستقبل کے ریلوے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران خطے کی معاشی ترقی، عوامی سہولیات اور بہتر سفری رابطوں کو فروغ دینے کے لیے متعدد امور زیر غور آئے۔
اس موقعے پر ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے جموں سرینگر وندے بھارت ایکسپریس کو ضلع اننت ناگ میں تجارتی اسٹاپیج فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس اقدام سے جنوبی کشمیر کے عوام، سیاحوں، تاجروں اور طلبہ کو براہ راست فائدہ پہنچے گا جبکہ اننت ناگ کو وادی کے ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز کے طور پر مزید تقویت ملے گی۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھارتی ریلوے کی جانب سے جموں و کشمیر میں نافذ کیے گئے ترقیاتی اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ وندے بھارت ایکسپریس نے جموں اور سرینگر کے درمیان سفر کو نئی جہت دی ہے۔ ان کے مطابق اس جدید ٹرین سروس نے سفر کا دورانیہ کم کیا ہے اور مسافروں کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کی ہیں۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ توسیع شدہ ریلوے نیٹ ورک نہ صرف مسافروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے بلکہ مقامی معیشت کے استحکام میں بھی کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ خاص طور پر کشمیر کی مشہور زرعی پیداوار جیسے چیری اور سیب کے علاوہ سیمنٹ اور دیگر ضروری اشیاء کی ملک کے مختلف حصوں تک بروقت اور کم لاگت ترسیل ممکن ہوئی ہے، جس سے کسانوں، باغبانوں اور صنعت کاروں کو نئے مواقع میسر آئے ہیں۔
مرکزی وزیر ریلوے اشونی ویشنو نے اس موقعے پر جموں و کشمیر کی ہمہ جہت ترقی کے لیے مرکزی حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اننت ناگ میں وندے بھارت ایکسپریس کے نئے اسٹاپیج کا فیصلہ مقامی عوام کی ضروریات اور توقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت خطے میں جدید انفراسٹرکچر اور بہتر رابطہ کاری کے منصوبوں کو مزید آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔
ماہرین کے مطابق اننت ناگ میں وندے بھارت ایکسپریس کے اسٹاپیج سے نہ صرف جنوبی کشمیر کے عوام کو بہتر سفری سہولت حاصل ہوگی بلکہ سیاحت، تجارت اور زرعی شعبے کو بھی نمایاں فروغ ملے گا، جس سے مجموعی طور پر خطے کی اقتصادی سرگرمیوں میں اضافہ متوقع ہے۔
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