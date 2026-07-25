ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں سرینگر نیشنل ہائی وے پر تین روز بعد ٹریفک جزوی طور پر بحال، نیا ٹریفک پلان جاری
حکام کے مطابق قومی شاہراہ 44 پر بھاری مال بردار گاڑیوں کو متبادل دنوں میں چلنے کی اجازت ہوگی۔
Published : July 25, 2026 at 9:13 AM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) جموں سرینگر قومی شاہراہ مسلسل بارش، لینڈ سلائیڈنگ اور مختلف مقامات پر پتھر گرنے کے باعث تین روز تک بند رہنے کے بعد جزوی طور پر ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی ہے۔ ٹریفک پولیس ہیڈکوارٹرز کے مطابق سڑک سے ملبہ ہٹانے کے بعد فی الحال محدود ٹریفک کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔
حکام کے مطابق امرناتھ یاترا کے قافلے، ہلکی موٹر گاڑیاں، مسافر بردار اور نجی گاڑیاں جموں اور سرینگر دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی ، جبکہ بھاری مال بردار گاڑیوں کو متبادل دنوں میں چلنے کی اجازت ہوگی۔
نگروٹہ سے سرینگر جانے والی گاڑیوں کو صبح 7 بجے سے دوپہر 12 بجے تک، جکھینی ادھم پور سے صبح 8 بجے سے دوپہر ایک بجے تک جبکہ قاضی گنڈ سے جموں جانے والی گاڑیوں کو صبح 11:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک سفر کی اجازت ہوگی۔ مقررہ اوقات سے پہلے یا بعد کسی بھی گاڑی کو شاہراہ پر چلنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ بھاری گاڑیوں کی آمدورفت موسم اور سڑک کی حالت سے مشروط رہے گی اور شام 7 بجے کے بعد کسی بھی بھاری گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
شری امرناتھ یاترا کے پیش نظر انتظامیہ نے ہدایت دی ہے کہ خالی پٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی ٹینکر، خالی ایل پی جی سلنڈر لے جانے والے ٹرک اور ایف سی آئی کی خالی گاڑیاں واپسی پر صرف مغل روڈ استعمال کریں گی۔ اسی طرح دس ٹائروں تک کی خراب ہونے والی اشیاء لے جانے والی گاڑیوں کو بھی مخصوص دنوں میں مغل روڈ استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
مقامی مسافروں کو شناختی کارڈ دکھانے پر رات 11:30 بجے تک نگروٹہ اور قاضی گنڈ کے درمیان بین الاضلاعی سفر کی اجازت ہوگی۔ سرینگر جانے والے نجی گاڑی مالکان کو لمبر، بانہال پر اسکریننگ سے بچنے کے لیے پرانے جواہر ٹنل روٹ جبکہ جموں سے بٹوت، ڈوڈہ، بھدرواہ اور کشتواڑ جانے والوں کو پٹنی ٹاپ روٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: امرناتھ یاترا چھ روز بعد بحال، چھ ہزار سے زائد عقیدت مند جموں سے روانہ
ٹریفک پولیس نے مسافروں کو صرف دن کے وقت سفر کرنے کی ہدایت دی ہے کیونکہ رام بن اور بانہال کے درمیان پتھر گرنے، لینڈ سلائیڈنگ، جاری مرمتی کام اور امرناتھ یاترا کی ٹریفک کے باعث رات کا سفر خطرناک ہو سکتا ہے۔ پھل اور دیگر جلد خراب ہونے والی اشیاء لے جانے والی گاڑیوں کو جاری ہدایات کے مطابق لوڈنگ اور پارکنگ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ بھاری گاڑیوں کے مالکان کو اوور لوڈنگ سے گریز، گاڑیوں کی فٹنس یقینی بنانے اور مناسب مقدار میں ایندھن رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
کشتواڑ سنتھن اننت ناگ شاہراہ پر ہلکی موٹر گاڑیوں کو دونوں اطراف سے صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک آمدورفت کی اجازت ہوگی۔ سرینگر سونمرگ گمری روڈ پر ہلکی گاڑیاں دوپہر ایک بجے تک جبکہ بھاری گاڑیاں مینامرگ سے سرینگر دوپہر 12 بجے سے شام 5 بجے تک چل سکیں گی، اور ڈرائیوروں کو اینٹی اسکڈ چین ساتھ رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مغل روڈ پر ہلکی اور دس ٹائروں تک کی بھاری گاڑیوں کو صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی۔
ٹریفک پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ سفر سے قبل تازہ ترین ٹریفک ایڈوائزری حاصل کریں، غیر ضروری رات کے سفر سے گریز کریں اور امرناتھ یاترا کے دوران ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کریں۔
مزید پڑھیں:
مسلسل بارشوں سے دریائے جہلم کی سطح آب میں اضافہ، محکمہ فلڈ کنٹرول ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار
وادی میں مسلسل بارشوں سے معمولات زندگی درہم برہم، دریائے جہلم میں سطح آب بڑھنے سے لوگوں میں تشویش