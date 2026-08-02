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جموں سرینگر قومی شاہراہ دو دن بعد بحال، سیب سے لدی گاڑیوں کو ایک دن چھوڑ کر چلنے کی اجازت
جموں سرینگر قومی شاہراہ پر ٹریفک کو منظم کرتے ہوئے گاڑیوں کی آمدورفت متبادل دنوں اور مخصوص اوقات کے تحت بحال کی گئی ہے۔
Published : August 2, 2026 at 2:47 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر قومی شاہراہ کو جمعہ کے روز ضلع ادھم پور کے علاقے سمرولی میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث چند روز کی معطلی کے بعد آج دوبارہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ تاہم، جاری امرناتھ یاترا کی وجہ سے، کشمیر سے جموں کی طرف سیب سے لدی گاڑیوں کی آمدورفت کو منظم کیا گیا ہے اور اب انہیں ایک دن چھوڑ کر (متبادل دنوں میں) چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ دو روز تک ملبہ ہٹانے اور سڑک کی مرمت کے بعد قاضی گنڈ سے جموں اور ادھم پور سے سرینگر کی طرف ٹریفک کی اجازت دی گئی۔ تاہم، ادھم پور کے علاقے دیول میں قومی شاہراہ کو پہنچنے والے شدید نقصان کی وجہ سے یکطرفہ سڑک کے ناہموار اور کچے راستے پر گاڑیاں انتہائی سست رفتاری سے چل رہی ہیں، جس سے ٹریفک کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جلد خراب ہونے والی تازہ اشیاء اور مویشی لے جانے والی گاڑیوں کو صرف متبادل دنوں میں چلنے کی اجازت ہوگی۔
پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ "وادی سے جموں کی طرف جلد خراب ہونے والا تازہ پھل لے جانے والے کاشتکاروں اور مال بردار گاڑیوں کے مالکان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ڈاؤن کانوائے (نیچے جانے والے قافلے) کے دن صبح 9:00 بجے سے پہلے نویوگ ٹنل اور لایوڈورا کے درمیان مخصوص مقامات پر اپنی گاڑیاں لوڈ کر کے پارک کر دیں، تاکہ ان کی آمدورفت کو آسانی سے ممکن بنایا جا سکے۔"
سیاسی رہنماؤں اور پھل کاشتکاروں نے حکومت اور ٹریفک پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیر سے جموں کی طرف پھلوں سے لدی گاڑیوں کو روزانہ بغیر کسی رکاوٹ کے چلنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ کشمیر میں سیب کٹائی کا سیزن بڑے پیمانے پر شروع ہو چکا ہے۔
کشمیر سے تعلق رکھنے والے حکمران جماعت کے قانون ساز، سید بشیر ویری نے حکومت پر زور دیا کہ وہ شاہراہوں کی حالت کو بہتر برقرار رکھیں تاکہ پچھلے سال کی طرح سیب کی گاڑیوں کی آمد و رفت میں پیدا ہونے والے خلل کا دوبارہ سامنا نہ کرنا پڑے۔
واضح رہے کہ گذشتہ سال سیب کی کٹائی کے سیزن کے دوران، ادھم پور میں لینڈ سلائیڈنگ (چٹانیں کھسکنے) کی وجہ سے شاہراہ کا ایک حصہ بہہ جانے کے بعد یہ ہائی وے 20 دنوں تک بند رہی تھی۔
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ایپل ٹریڈرز فیڈریشن کے صدر، ظہور احمد راتھر کا کہنا ہے کہ حکومت کو شاہراہ کے حساس اور خطرناک مقامات پر افرادی قوت اور مشینری تعینات کرنی چاہیے تاکہ پھلوں سے لدی گاڑیوں کی آمدورفت میں کسی بھی قسم کے خلل سے بچا جا سکے۔
دوسری جانب، ٹریفک پولیس نے واضح کیا ہے کہ پٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی گیس کے تمام خالی ٹینکرز، خالی ایل پی جی سلنڈر لے جانے والے تمام ٹرک اور ایف سی آئی کی تمام خالی گاڑیاں جموں واپس جاتے ہوئے صرف 'مغل روڈ' کا استعمال کریں گی۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج اور دیگر سکیورٹی فورسز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ امرناتھ یاترا کے قافلوں کی آمد و رفت کے بعد اپنی نقل و حرکت کا منصوبہ بنائیں۔
ٹریفک پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ خوشگوار موسم اور سڑک کی بہتر صورت حال پر، اور سڑک کی دیکھ بھال کرنے والی ایجنسیوں سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد ہی، کشتواڑ-سنتھن-اننت ناگ شاہراہ پر کشتواڑ سے سرینگر اور سرینگر سے کشتواڑ دونوں طرف سے مسافر اور نجی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی۔
ترجمان نے مزید کہا کہ خوشگوار موسم اور سڑک کی اچھی حالت کے پیشِ نظر، سرینگر-سونمرگ-گومری روڈ پر دونوں طرف سے ہلکی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی۔ یعنی سرینگر سے کارگل اور کارگل سے سرینگر کی طرف گاڑیوں کو کلیئرنس ملنے کے بعد بالترتیب سونمرگ سے کارگل اور مینامرگ سے سرینگر کی طرف جانے کی اجازت دی جائے گی۔
تاہم، بھاری گاڑیوں کو رات 12 بجے سے شام پانچ بجے کے درمیان مینامرگ سے سرینگر کی طرف جانے کی اجازت ہوگی اور اس مقررہ وقت کے بعد کسی بھی گاڑی کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
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انہوں نے کہا کہ ایس ایس جی روڈ پر چلنے والے سکیورٹی فورسز کے قافلے اپنی نقل و حرکت کا منصوبہ اس طرح بنائیں کہ عام ٹریفک متاثر نہ ہو۔ ترجمان نے بتایا کہ خوشگوار موسم اور سڑک کی بہتر صورت حال کے پیشِ نظر، مغل روڈ پر دونوں طرف سے یعنی پونچھ سے شوپیاں اور شوپیاں سے پونچھ کی طرف گاڑیوں (پہلے ہلکی گاڑیاں اور پھر صرف 10 ٹائروں تک کے بھاری ٹرکوں) کو چلنے کی اجازت ہوگی۔ تاہم، یہ اجازت سڑک کی دیکھ بھال کرنے والی ایجنسی سے کلیئرنس ملنے کے بعد ہی دی جائے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ "ان گاڑیوں کو چندی مڑھ (بفلیاز) سے شوپیاں کی طرف اور ہیر پورہ (شوپیاں) سے پونچھ کی طرف صبح 7:00 بجے سے شام 6:00 بجے کے درمیان جانے کی اجازت ہوگی۔ مقررہ کٹ آف ٹائمنگ (آخری وقت) کے بعد کسی بھی گاڑی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔"
جاری امرناتھ یاترا اور ناشری ٹنل پر گاڑیوں کی جانچ پڑتال کی وجہ سے ٹریفک پولیس نے کٹ آف ٹائمنگ کے تحت ٹریفک کو منظم کیا ہے۔ مقامی، بین الاضلاعی مسافروں اور ڈوڈا اور کشتواڑ کا سفر کرنے والوں کو پرانا پتنی ٹاپ روڈ استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، اور نگروٹہ (جموں) سے ان کے لیے کٹ آف ٹائمنگ دوپہر 1:00 بجے ہے۔
اسی طرح، نجی گاڑیوں میں سرینگر کی طرف سفر کرنے والے مقامی مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ لیمبر (بانہال) پر ہونی والی جانچ پڑتال سے بچنے کے لیے جواہر ٹنل کے راستے پرانی سڑک کا استعمال کریں۔
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