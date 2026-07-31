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جموں۔سری نگر قومی شاہراہ مرمت اور دیکھ بھال کے کام کے لیے بند
ہائی وے بند ہونے کی وجہ سے ادھم پور ضلع کی چنانی تحصیل اور ضلع ہیڈکوارٹر کے درمیان رابطہ بھی آج متاثر رہا۔
Published : July 31, 2026 at 6:03 PM IST
ادھم پور :(آشیش دت) ادھم پور میں حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے جموں سری نگر قومی شاہراہ پر داول پل کے قریب سڑک کا ایک حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا جبکہ دوسری لین کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ انتظامیہ نے بعد ازاں صرف ایک لین پر ٹریفک کو بحال کیا لیکن تنگ سڑک اور سڑک کی خستہ حالی نے گاڑیوں کی آمدورفت میں خاصی مشکلات پیدا کر دیں۔
صورتحال کی روشنی میں، نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (این ایچ اے آئی) نے ضلع انتظامیہ کو خط لکھ کر درخواست کی کہ شاہراہ کو عارضی طور پر مکمل طور پر بند کر دیا جائے تاکہ محفوظ اور تیزی سے مرمت کا کام ہو سکے۔
31 جولائی کو این ایچ اے آئی کی درخواست پر، ضلع انتظامیہ نے جموں سری نگر قومی شاہراہ کو مکمل طور پر بند کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ ہائی وے بند ہونے کی وجہ سے ادھم پور ضلع کی چنانی تحصیل اور ضلع ہیڈکوارٹر کے درمیان رابطہ بھی آج متاثر رہا۔
اس وقت دوال پل کے قریب بحالی اور مرمت کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے۔ انتظامیہ اور این ایچ اے آئی کو امید ہے کہ اگر موسم سازگار رہتا ہے تو کل صبح تک جموں سری نگر قومی شاہراہ پر ٹریفک بحال ہو جائے گی۔